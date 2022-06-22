通过第三方应用WatchTube，苹果Apple Watch小屏下支持观看视频

作者：弈秋

6月22日消息，据悉苹果Apple Watch小屏幕也支持观看视频了。此前Apple Watch允许用户在没有iPhone手机的情况下做很多事情，比如用来听歌、阅读文字和发送信息。而现在随着第三方应用WatchTube的推出，用户通过下载WatchTube应用后便可以直接在Apple Watch上观看YouTube视频。

该软件支持提供视频字幕，甚至支持改变文字大小。在这款应用的加持下，YouTube视频就可以被快速加载到 Apple Watch手表 上，而且还可使用蓝牙耳机或手表内置扬声器输出声音。这款应用看来运行效果还不错。

以前佩戴的手表仅是用来了解时间，后来手表逐渐增加了很多丰富的功能，从而不断发展成了今天我们所认知的智能电子手表。Apple Watch手表既能查看短信、新闻、天气等信息，还可以接听电话;现在也能“听”和“看”了。为了提升使用体验从而有了更大的显示屏，各种内容更加一目了然，现在能用来播放视频侧面也说明了手表的可利用性越来越高。

不过据悉目前这个应用下并不关联YouTube账户，所有播放的的视频来源于本地。而且WatchTube应用仅支持WatchOS 6及以上更高版本的Apple Watch下载和使用。

虽然我们日常生活中佩戴智能手表更多的是用来查看时间，和每天监测心率等健康管理内容为主。但是这个Watchtube应用的加持，确实是丰富了智能手表的使用功能。如果没有携带手机出门，倒是也方便让人闲暇之余通过看会视频解解闷。一款小小的智能手表功能越来越齐全，总体还是向好发展的。不过目测对于大部分人来说，现在观看视频还是追求大屏幕体验为主吧。