DxO¹«²¼iPhone 14 ProµÄ³É¼¨£º×Ü·Ö 146 ·Ö£¬ÅÅÃûµÚ¶þ

¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿×î½üDXOMARK ²âÊÔÍêiPhone 14 Pro²¢¹«²¼ÁË³É¼¨£º×Ü·Ö 146 ·Ö¡£ÅÅÐÐÎ»ÁÐµÚ¶þ¡£½ö´ÎÓÚÈÙÒ« Magic 4 ÖÁÕé°æ£¬³¬¹ýÁË»ªÎª P50 Pro¡¢iPhone 13 Pro¡¢iPhone 13 Pro MaxºÍÐ¡Ã× 111 Ultra(²¢ÁÐ)µÈÊÖ»ú¡£
DXOMARKÈÏÎª£¬Æ»¹ûÐÂÒ»´ú iPhone 14 Pro ÔÚ´ó¶àÊýÇé¿öÏÂ£¬×Ô¶¯¶Ô½¹¹¦ÄÜ±È½Ï³öÉ«£¬ÕÕÆ¬ºÍÊÓÆµµÄ¶¯Ì¬·¶Î§½Ï¿í£¬²¢ÄÜÌá¹©×ÔÈ»µÄÃæ²¿¶Ô±ÈºÍ³öÉ«µÄ·ôÉ«äÖÈ¾;ÎÞÂÛÊÇÕÕÆ¬»¹ÊÇÊÓÆµ£¬ËüµÄÑÕÉ«¶¼Ê®·ÖÒËÈËÇÒÉú¶¯£¬·ôÉ«×¼È·¡£ÁíÍâËüµÄ×Ô¶¯¶Ô½¹¹¦ÄÜ³öÉ«£¬ÊÓÆµ×ÓÏîÄ¿ÖÐÒ²È¡µÃÁË¸ß·Ö¡£
²»¹ýDXOMARKÒ²Ö¸³öÁËÆ»¹ûiPhone 14 Pro²¿·ÖÈ±µã¡£±ÈÈçÌì¿ÕÖÐÅ¼¶û³öÏÖ¸ß¹â;ÊÒÄÚÕÕÆ¬ÖÐµÄÁÁ¶ÈÔëµã½ÏÎªÃ÷ÏÔ;ÔÚ»ìºÏÕÕÃ÷Ìõ¼þÏÂÅÄÉãµÄÕÕÆ¬ÉÏÅ¼¶û»á³öÏÖ°×Æ½ºâÉ«Æ«µÄÎÊÌâµÈ¡£
ÕûÌåÉÏÕâ¿îÐÂ»úµÄ±íÏÖ»¹ÊÇÏàµ±²»´í£¬Æ»¹ûiPhone 14 ProÒ²´ï³ÉÁË¡°Æ»¹ûÕóÓªÀúÊ·×î¸ßDxO³É¼¨¡±µÄ³É¾Í¡£¶øÕâµÃÒæÓÚiPhone 14 ProÖ÷ÉãÉý¼¶µ½4800ÍòÏñËØ£¬1/1.3Ó¢´ç´óµ×£¬µ¥Î»ÏñËØÎª1.22¦Ìm£¬Ö§³ÖÏñËØËÄºÏÒ»(µ¥Î»ÏñËØ³ß´çÏàµ±ÓÚ2.44¦Ìm)£¬Ó°ÏñÊµÁ¦¿ÉÒÔËµÃ÷ÏÔÌáÉý¡£ÁíÍâÐÂÔöµÄPro RAWÄ£Ê½Ò²Ôö¼ÓÁË¿ÉÍæÐÔ£¬×¨ÒµÍæ¼Ò¿ÉÒÔÊä³ö4800ÍòÏñËØµÄRAW¸ñÊ½ÕÕÆ¬¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÕâÒ»´úiPhone 14 Pro¼È²¹×ãÇ°×÷µÄ¶Ì°å£¬ÓÖÍØ¿íÁËÓ°Ïñ¿ÉÍæÐÔ£¬ÅÅÃûµÚ¶þµ±ÊôÊµÖÁÃû¹é¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â