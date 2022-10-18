【天极网手机频道】十一假期，忙完了今年四款新iPhone中三款的产品体验视频，靠着沙发回血的功夫，就刷到了最新的消息，预测苹果最快将在明年的iPhone产品线中推出Ultra机型，替代Pro Max，以拉开和Pro之间的产品力差距并适当的提高售价。

这一点都不夸张，从M1 Ultra芯片和Apple Watch Ultra的先后出现来看，无论是iPhone、iPad甚至是Mac，未来都出现Ultra级别的单品几乎算是板上钉钉。

发布至今15年，iPhone依旧是苹果最重要的现金牛业务，但主流消费群给它设定的目标和股东们的显然截然不同，既：“你得有创新，我才掏腰包”。

虽然很难界定可能是下一个十年的主流设备Apple头显会在明年何时公布，但iPhone这台要靠几款SKU打通5000到12000售价区间市场的手机，不可能一直靠现如今的4款配置持续走完接下来的五年。

那么问题来了，iPhone，需要折叠屏吗？

就在本周，来自市场研究公司CCS Insight发布的最新报告称，苹果可能很快开始试验折叠屏技术，并于2024年推出折叠屏iPad。CCS Insight目前预计，苹果将从iPad而不是iPhone开始，尝试折叠屏技术。这与三星等其他厂商相反，这些公司通常会首先推出折叠屏智能手机，而不是平板电脑。此外CCS Insight研究主管Ben Wood提到，折叠iPhone的尝试风险太高，所以定价必须非常非常高，预计折叠屏iPhone的价格可能会达到2500美元起。

折叠屏，iPhone。这两个词组合在一起并不是首次了，渲染图都轮着出了好几波，但问题是，截止到目前，有多少人下单并实打实的用了半年以上的折叠屏手机，又有多少人从折叠屏换回了iPhone或是Android旗舰了呢？

作为一名资深消费电子发烧友，负责任的讲，以目前的综合现状，苹果并不需要折叠屏iPhone。

有几个原因，首先，更复杂的工艺、更冗长的供应链以及更昂贵的价格，会让折叠屏iPhone的受众更少。说人话就是，这绝对是一台炫酷、Amazing的iPhone，但它能确保卖出去多少呢？裸机240克的iPhone 14 Pro Max除了贵劝退了一众人，另一个原因就是，太沉了喂。

苹果不是没能力控制折叠屏iPhone的重量，但在此基础上花费的时间、使用的新技术、投入的人力物力，等值换算产品起售价+2000块又有多少人能接受呢？

其次，iPadOS至今还没发挥出它的完全价值，无论是基础款、mini、Air还是Pro，iPad系列在今年才开始通过芯片区分功能了。你再新的iPad mini，没有M1，不好意思，有些功能你就是用不了。

作为平板电脑的深度用户，5G版的iPad mini 6th和iPad Air 5th甚至是去年发布的iPad Pro 12.9inch都清楚的告诉我，有些场景，平板的体验确实是独一份，你手机6.7英寸的屏幕，还是不太行。

无论是macOS还是iPadOS，苹果最近几年正在尽可能的做“融合”，而不是“分离”。也就是说，iPadOS依旧有很多很多值得挖掘的功能和值得取代iPhone的场景。

试想，一部折叠屏iPhone展开后，它的尺寸应该无限接近iPad min 6th，而里面的OS，应该是更针对大屏设计的iPadOS，有更独立的分屏、设计更到位的小窗、适配更全面的App。如果只是iOS，格局小了点儿。

最后一点，我当然相信苹果有折叠屏手机的计划甚至现在就有原型机在测试，但目前iPhone的销量足以告诉苹果，别急，等等看。

相比iPhone在硬件上的“慢条斯理”，iOS的确才是iPhone的“护城河”。上到Pro Max下到SE，只说系统体验，几乎是一致的。这也造就了大多数人，在隔年甚至是三五年后换手机，依旧选择iOS。

根据截至2022年6月25日的苹果最新财报显示，在疫情反复、通胀高企、芯片短缺等一系列不利因素影响下，业内对于本季iPhone的销量表现，并没有抱有高预期――此前分析师预计将会下降2.5%。

但从最终结果来看，iPhone在本季抗住了这些不利因素的影响，展现出了较强的市场韧性，持续扮演了苹果业绩中定海神针的角色――数据显示：本季iPhone实现营收406.7亿美元，同比增长近3%。

值得一提的是，通常来说，Q3是iPhone销售的淡季，因为许多消费者都在等在9月份的新机型。苹果CEO蒂姆・库克(Tim Cook)也表示，第三季度，从安卓转向iPhone的用户数量创下了纪录。

也就是说，接下来的两到四年，苹果一定会对iPhone的组合进行微调，例如推出定价更高但和Pro区分明显的Ultra机型，数字和数字Plus两款产品是否依旧会一直存在也并不好说。但至少短期内，我们不会见到更精致但也足够昂贵的折叠屏。

但话说回来，折叠屏平板，会存在吗？

我相信它一定会比iPhone来得更早。

如果把时间线放长，汽车、头戴设备和iPhone应该是未来三大优先级的“家族式产品”，相比前两条独立产品线，iPhone有着先天优势――基本盘。

而作为“家族式产品”中的其他组成部分，iPad、Mac甚至是Apple Watch同样有着光明的未来。

而这当中，我最关注，也是当下最需要有“翻天覆地”变化的，显然是iPad。

iPad如今依旧没能凭借iPadOS在iOS和macOS中获得多少关注度，再加上明年大概率出现的realityOS，它在硬件和软件上需要一次大革新。

基于M1，iPad Pro、iPad Air都在iPadOS 16中赋予了更多效率上的可能性，当然这还不够，苹果需要为单独的iPad做定位了，而不是统一的一款模具。

可折叠的iPad，这是一门前可攻退可守的生意经。

在技术上，苹果完全可以借助iPad尝试例如铰链技术、折叠方式、展开形态等等需要硬件落地的可行性。这和多次在Apple Watch上进行试验，并在后续登陆iPhone上的功能(Force Touch到3D Touch; LTPO显示屏)如出一辙。

而最为上不去也下不来的单品，iPad mini搭载M系列芯片的可能性目前看极小，它会在这场“军备竞赛”中处于和iPhone相比较为尴尬的定位。

“那不妨做个折叠屏试试？”