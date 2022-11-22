vivo X90华夏红图赏：不止华丽，更具内涵

【天极网手机频道】vivo X90华夏红配色通体为红色的荔枝皮革，这种红色并不是过分张扬的亮红色，而是偏向于含蓄内敛的暗红色。远远看去，艳丽而不刺眼，饱和而不沉闷，情感上含蓄平静，却又有着笃定、热烈的色彩延伸感受。

vivo X90的荔枝皮革表面分布粒面软格，常用于BBA等高端汽车品牌座椅及内饰，不仅具备精致动人的天然纹理，还拥有温润如玉的肌肤触感。更为重要的是，这种材质的素皮，具有环保、抗脏污、耐老化等特点。

vivo X90的镜头模组采用全新的「大眼眸」一体化镜头设计，源于晨曦初照时的旭日、天际线与大地，寓意着融合和平衡。同时，内嵌的四颗镜头通过「黑化」设计与对称排列，再次强化⼀体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。

vivo X90采用源自斐波那契数列的黄金比例分区设计，通过金属隔断条将上方的镜头模组与下方大面积的红色荔枝皮革区分开来，实现均衡、协调的视觉效果。该金属隔断条参考保时捷贯穿式尾灯的灵感，官方将其命名为缎带云阶(New Choker)，并且通过缎带光刻工艺呈现出“Xtreme Imagination”的字样，彰显着X系列不断打破想象力边界的态度。

正面是一块6.78英寸的京东方Q9超视网膜护眼曲屏，其具备120Hz刷新率、452ppi像素密度、1300nit局部峰值亮度、HDR10+等特性，屏幕素质相当不错。尤其在护眼方面，拥有天玑9200智能控蓝光的芯片护眼、2160Hz PWM高频调光的硬件护眼、VICO A级与5项SGS标准认证的软件护眼。三重护眼加持下，vivo X90的屏幕堪称行业天花板级别的护眼屏。

总的来看，vivo X90华夏红配色通过含蓄内敛的红色荔枝皮革、「大眼眸」一体化镜头模组、缎带云阶(New Choker)、缎带光刻工艺等设计，让「日出天际」的平衡美学与「黄金分割」的数学之美在小小的手机背板上得以呈现。同时，正面的超视网膜护眼曲屏细腻护眼，尽显人文关怀，vivo X90外观不止华丽，更具内涵。

此外，vivo X90由于配备天玑9200、自研芯片V2、UFS4.0、MCQ技术等软硬件，带来了MCQ多循环队列、王者荣耀超级稳帧模式、芯片护眼、APU联合调优、AI机场模式5项重磅功能，安兔兔跑分成绩更是高达121万分，整体性能水平跃居行业巅峰水准。更多相关信息，可关注天极网后续的评测。