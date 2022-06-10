平板电脑好物优选，618选谁呢？

作者：大飞哥

【天极网手机频道】今年的618马上就要到了，各种有趣、实用的消费电子单品都将迎来一波降价。我将分类按平板电脑以及可穿戴式设备分别做两篇产品推荐内容，本篇是平板电脑篇。

如果你是消费电子的狂热粉丝，会发现2022上半年，整个消费电子市场不是折叠屏手机，就是平板电脑。

虽然苹果只是在春季常规更新了iPad Air，但我们看到OPPO、vivo先后推出了自家的平板电脑，加上华为、联想等处于一直在维持平板电脑系列更新的厂商，市场似乎一下变得热闹了起来。

而最近realme也推出了旗下首款平板电脑。按照这样的节奏，iQOO、一加、红米等子品牌是否也将要参与这场“平板大战”呢？

无论“平板大战”何时到来，618的“价格战”是先来了。

作为平板电脑的忠实用户，我无比看好这一产品线。推荐的单品，就从Android、iPadOS以及HarmonyOS三个系统展开。

目前最顶的Android平板

三星Tab S8 Ultra是一款比12.9英寸iPad Pro屏幕尺寸还大的Android旗舰平板电脑。

Tab S8 Ultra正面采用14.6英寸WCXVGA+分辨率Super AMOLED显示屏，刷新频率为120Hz，仅从屏幕尺寸来看甚至超过了一些笔记本，视觉观感格外出色。虽然屏幕很大，但它的机身仍比较轻薄，重量约为762g，支持汇顶科技的屏下光学指纹方案。而在前面的小刘海内，还配备了两个12MP摄像头，一个是普通广角，另一个是120度超广角镜头。

核心配置上，Tab S8 Ultra搭载高通新一代骁龙8移动平台，搭配8、12、16GB内存、有128、256、512GB存储可选，内置一块11200mAh超大电池，支持SFC 2.0快充、45W充电功率。同时它首款支持WiFi 6E的平板，且配备了四立体扬声器、三麦克风、USB 3.2 Type-C接口，后置1300万像素主摄+600万像素超广角镜头，支持4K30fps视频录制、8K60fps视频播放。系统方面，Galaxy Tab S8 Ultra预装Android 12系统/One UI Tab 4界面，支持分屏操作，附带重新设计的S Pen手写笔。

作为目前主流平板中屏幕最大且素质位于第一梯队的平板电脑，Tab S8 Ultra属实适合流媒体播放以及简单的文字处理等场景。虽然重量的确是这一尺寸的小“BUG”，但顶级的屏幕的确是这款平板最大的加分项。

618期间，三星Tab S8 Ultra在京东三星自营官方旗舰店支持12期白条免息，并且立省1000，到手价7999元(16G+512G WiFi版)。

OPPO手机的最佳搭配

今年初，OPPO发布了旗下首款平板电脑OPPO Pad。

OPPO Pad 11英寸采用2.5K 120Hz高刷全面屏，通过德国莱茵TüV低蓝光等多重护眼认证，配合O1超感画质引擎，让画面清晰流畅，观感舒适。同时，支HDR1与P3广色域，丰富了色彩层次，流畅视觉体验拉满。音效方面，配合业内首发的AAC第二代扬声器和杜比全景声，OPPO Pad带来了私人影院级的沉浸式影音享受。

为打造最流畅的生产力平板，OPPO Pad还为用户配备了生产力绝佳搭档OPPO Pencil。可实现5克压力出水，轻轻下笔即可出墨。同时，OPPO Pencil还对笔尖阻尼类纸化进行调优，让书写更具“真实感”。

出色的硬件配置需要搭配出色的操作系统。OPPO Pad搭载ColorOS for Pad系统，AI自流畅引擎2.0超强算力和系统的自流畅优化，为用户的全场景使用提供了超流畅的强大系统支撑。与此同时，为平板专业调教ColorOS for Pad系统，升级了多种功能，赋能大屏生产力，有App中打开新界面或链接时，旧界面不会消失，而是扩展分屏显示两个窗口，呈现不同层级内容的平行视窗;全屏窗口的状态下，四指捏合，秒变小窗，浮动状态下可任意拖动位置的OPPO独有四指捏合小窗;OPPO独创的双指下滑分屏以及针对大屏生态进行的全局适配，为用户带来更自由、舒适的使用体验。

618期间，在京东OPPO自营官方旗舰店，OPPO Pad直降201元，6G+128G只需2098元，支持12期白条免息。

iPadOS坐等生产力。

在京东苹果自营旗舰店中，iPad的品类齐全，但优惠力度不算很大。例如起售价3799元的iPad mini 6th支持满2000减200，最新款的iPad Air 5th起售价4399元，则支持满1000减121。力度最大的2021款iPad支持满1000减121，这让原本2499的起售价再一次下探，这或许是目前最适合大众用户，且降幅最大的iPad。

从我个人的推荐角度来看，如果你使用iPad就是为了追剧，那2021款iPad完全足够了，如果你在此基础上，会经常用到电子书或是记笔记，预算也完全足够，那么iPad mini 6th和iPad Air 5th完全值得加钱购买。

当然如果你恰巧财力雄厚，喜欢大屏，并且有文字录入、学习记录的习惯，那11和12.9英寸的iPad Pro显然更适合你。

好消息是，无论是哪款iPad，在今秋都会获得iPadOS 16更新，体验到最新的系统。

HarmonyOS的得力助手

华为近些年在平板电脑上的发力让人眼前一亮，今年618，在京东华为自营旗舰店中，多款MatePad都迎来了优惠。

以HUAWEI MatePad 10.4英寸悦动版为例，限时优惠300元，到手价2099元(6G+128G WiFi版)。

全新华为MatePad搭载了10.4英寸的2K护眼全面屏，四大振幅扬声器，预装全新教育中心，丰富的素质教育内容及智慧化学习工具，搭载HarmonyOS 2，多屏协同，满足沉浸式的学习体验。

华为MatePad 10.4英寸搭载了海思麒麟710A芯片，MatePad悦动版内置了骁龙778G 4G芯片，内置了7250mAh电池，充一次电观看本地视频时间为12小时。

HarmonyOS 2带来全新桌面布局，交互体验更灵活。点开底部应用栏，常用以及最近使用的App一步直达;专属服务中心，内含学习教育模块，无需下载等待，优质内容一步直达，点开即学。

退出教育中心时需要输入密码，给孩子独立的学习桌面。可限定使用时长，禁用学习无关应用，对华为应用市场、华为视频、音乐、阅读的可访问内容进行分级过滤，为孩子营造更纯粹的学习环境，培养专注学习的好习惯。

作为最常见的品类，网课、学习平板几乎是现在最多的使用场景，HUAWEI MatePad 10.4英寸悦动版不仅可以作为孩子的学习工具，也可以随时切换为娱乐、流媒体媒介，让一机多用，并且兼具性价比。

说实话，我很看好平板电脑未来的走向。

它一定是一款以单独系统优先，硬件做辅助的多元化设备。

首先，它可以配合一部手机完成部分行业整日甚至整周的办公项目，不需要借助PC或Mac。其次平板的尺寸可能在未来还会变得更大，12.9英寸的iPad Pro也许在未来会取代11英寸成为“小尺寸”的iPad Pro，15英寸的iPad Pro将成为史上屏幕最大的平板设备。第三是开发者能从平板的软件中获得以往没有利润，才能让软件生态保持鲜活。

下一个十年到底谁才是中心的问题很难回答，但众多品牌开始涉足平板电脑的今天，新的赛道战役至少可以打响了，在战役前，价格战早已开打。