五一好物推荐：追求游戏体验？那就选它吧！

作者：云隐

【天极网手机频道】值此五一佳节，相信不少朋友聚在一起，偶尔也会“开黑”，一起在游戏的世界里体验不同的乐趣。而现如今，由于玩家对于手游的质量要求较高，很多游戏在运行时所需要的配置显然也会随之提升。所以，要想获得优异的游戏体验，那么你就需要选对手机啦。在手机市场中，手机厂商细分领域后，推出了不少主打游戏体验的手机。今天，小编就带来了三款性价比极高的好物，其游戏体验可以说是相当出色。

OPPO K10

核心配置上，OPPO K10搭载的是天玑8000-MAX，采用台积电5nm制程工艺打造，4+4 八 CPU架构设计，GPU部分采用Arm Mali-G610六核GPU，性能与能效均是相当不错的。同时，与UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”，足以满足用户大多数场景的使用需求，带来更加顺畅的游戏体验。

在屏幕方面，OPPO K10搭载的是一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，视效体验也是比较出色的。OPPO K10系列还把柔和的曲线呈现硬核的外观，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，带来更加舒适的握持手感。

散热方面，OPPO K10采用金刚石VC液冷散热系统，总散热面积高达 16625mm2。在软件层面上，OPPO K10也带来了HyperBoost全链路游戏稳帧技术，配合旗舰级X轴线性振动马达以及18W冰点散热背夹，散热能力也是比较优异的。

充电与续航方面，OPPO K10内置5000mAh大电池，搭配67W超级闪充，为长时间的游戏提供了更大的续航，用户不用担心游戏到一半手机就没电了。售价上，OPPO K10 8+128GB版本售价1999元，8+256GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2499元。

iQOO Neo6

核心配置方面，iQOO Neo6采用双芯配置：全新一代骁龙8移动平台与独立显示芯片 Pro。全新一代骁龙8移动平台作为高通最新的4nm制程工艺的芯片，性能表现毋庸置疑，增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1组成的“性能铁三角”，iQOO Neo6的性能足以排在行业前沿水平。

屏幕方面，iQOO Neo6搭载的是一块6.62英寸的 E4原画屏，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节，6000000:1对比度、1300nit屏幕亮度(峰值)、2400×1080分辨率等诸多配置的加持下，带来优异的显示效果。

散热方面，iQOO Neo6采用叠瀑稀土散热系统，高达46662mm2的散热面积，时时刻刻保证手机的高效散热，让用户在长时间游戏时依旧能够保持冷静输出。更拥有屏下双控压感、iQOO极风散热背夹Pro、双路线性马达和封闭式立体双扬携手打造的次世代游戏操控感，游戏时的视效体验相当优异。

充电与续航方面，iQOO Neo6配备了4700mAh大电池以及80W闪充，根据实测数据，充电10分钟，足以支撑手机玩游戏2个小时。售价方面，iQOO Neo6 8+128GB版本售价2799元，8+256GB版本售价2999元，12+256GB版本售价3299元。

realme GT Neo3

配置方面，realme GT Neo3采用天玑 8100，其性能表现更是超越了骁龙888，配合LPDDR5 内存+ UFS 3.1，其性能表现显然已经满足大部分用户的游戏需求。同时，内置独立显示芯片，通过MEMC运动补偿技术，增加过渡帧，最终让游戏画面能稳定在高帧率的同时，减少性能芯的功耗。

屏幕方面，realme GT Neo3采用了一块 FHD+ 水准的120Hz高刷新率AMOLED 屏幕，支持高达1000Hz的智能瞬时触控采样率，在枪战游戏中将会先人一步，帮助玩家更快赢下游戏胜利。配合X 轴线性马达、杜比全景声双扬声器，带来更加沉浸式的游戏体验。

散热方面，realme GT Neo3采用九层散热结构，包括金刚石凝胶、不锈钢 VC 和 3D 多重石墨烯等，总散热面积高达 39606mm?，100% 覆盖热源，即使全程高性能运行，也能保持理想温度。

充电与续航方面，行业内独此一份。4500mAh的电池算是中规中矩，但是其首发的150W超级闪充，5分钟充进50%，15分钟即可充满。售价方面，realme GT Neo3 8+128GB(80W)售价2299元，12+256GB(80W)售价2599元，8+256GB(150W)售价2699元，12+256GB(150W)售价2899元。

以上三款手机，在配置、屏幕、散热、充电与续航方面的表现均是比较出色的，足以支撑用户顺畅地运行时下流行的大型手游，游戏体验自然不会差。更为重要的是，这三款手机的价位并不是很高，搭配以上的配置，手机的性价比可以说是极高，在同等价位的手机中绝对具备很强的竞争优势。目前，这三款手机也在官网及其官方电商平台热销中，感兴趣的小伙伴可以前去多了解一下。