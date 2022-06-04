听我说：全能体验是怎么样的？OPPO Reno8 Pro+告诉你6大优势

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Reno8系列目前已经开售，首销当天全渠道销量对比上代同期再创新高，开售十分钟线上全网销售额破亿，成绩喜人。正逢618年中大促也吸引了非常多想要换购新机的用户。接下来我们用正确的打开方式，告诉你OPPO Reno8 Pro+是怎么样拥有全能体验的。

首先在颜值上就非常吸睛。OPPO Reno8 Pro+采用了流云双镜设计，简洁的弧面度让摄像头模组形成了比较自然的曲线，摄像头模组不再使用阶梯设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然、美妙的曲线，让“极简主义”恰到好处。基于星钻工艺，Reno8系列上呈现出幻彩般的渐变，色彩如光影般流动;航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹。

配色上，Reno8 Pro+拥有在透明的质地下透露出清澈青绿倩影的“逍遥青”色，用轻盈姿态漫步于灰白之间的“漫游灰”色，以及经典静谧的“暗涌黑”色;Reno8 Pro拥有一抹金色在流光特调工艺下光影变幻中体现令人迷人的“微醺”色，蓝色中若隐若现的红就如同怦然心动的“邂逅蓝”色，和充满质感的“夜游黑”色。Reno8系列配色从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流Reno色。

其次，OPPO Reno8 Pro+拥有6.7英寸120Hz刷新率的超清屏，采用蓝钻像素排列，边缘更清晰，并拥有1000Hz极限触控响应，950nit峰值亮度。我们都知道，中低端手机普遍使用的屏幕刷新率是60Hz，也就是1秒钟刷新60次。而高端手机的屏幕刷新率达到120Hz，也就意味着其1秒钟刷新120次。在高素质的屏幕加持下，OPPO Reno8 Pro+整机厚度并没有。其机身薄至7.34mm，是目前Reno系列里最轻薄的一款。下边框也进一步压缩至2.37mm，较上一代整体是缩减了0.43mm，可以说是Reno系列有史以来的一款最窄下边框机型。

第三，OPPO Reno8 Pro+此次还专门配备了定制版天玑8100-MAX移动平台。这颗处理器采用领先的5nm制程工艺，性能提升12%，能效提升25%;先进的GPU架构，图形性能提升至29%。

散热方面配置了行业独家的超晶石墨散热系统，散热总面积对比上代提升2.2倍，配合了LPDDR5与UFS3.1高速闪存。配合OPPO研发的Hyperboost全链路稳帧技术，解决长时间玩游戏时帧率断崖式下降问题，通过GPA稳帧技术、图形异构技 术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，解决高负载游戏与功耗之间的矛盾，智能调节性能输出模式，带来全程稳帧、更省电的游戏体验。同时，芯片处在不同温度时可使用不同策略，让手机能够保持长时间“冷静”，这是第四个优势，对于手游玩家来说散热同样是非常重要。

OPPO Reno8 Pro+在影像方面最大的亮点，就是采用双芯策略。联发科天玑8100-MAX与自研影像NPU马里亚纳 MariSilicon X芯片的加持，让整体的影像能力大幅度提升，在5000万索尼大底旗舰主摄系统的作用下，影像效果显然是出色的。

众所周知，ColorOS始终围绕用户体验中的各类痛点问题不断创新。ColorOS通过人因研究发现，日常使用时应用切换不灵敏、应用启动速度慢、游戏过程中突然卡顿、网络信号差、搜网速度迟钝等问题成为影响用户使用的核心痛点。为此，ColorOS 12.1.1带来全新AI自流畅引擎2.1，通过AI存储压缩以及AI资源调度两大核心技术，解决了系统本身资源占用以及第三方应用资源占用较高的问题，实现高负载场景下应用切换无需重新加载，确保应用切换流畅的同时还能降低系统功耗，使得OPPO Reno8系列能够长久使用36个月不卡顿。除了“硬核”科技之外，ColorOS 12.1还通过对用户智慧生活需求洞察，推出诸多实用的智慧功能，为用户创造无负担智慧生活新体验。ColorOS12.1.1还提供通知智能隐藏、最近任务模糊、剪贴板权限管理、智能护盾等实用功能，安全隐私方面非常优秀。

ColorOS基于人因研究发现用户痛点，并通过关键技术的创新解决用户痛点，不仅为高端用户提供安全高效的帮助，也为更多用户带来更为极致的使用体验，搭载ColorOS 12.1.1的OPPO Reno8系列，毫无疑问是更懂用户需求的双芯[轻]旗舰手机。

目前新机正在热销当中，如果你近期想要换购一部新机，那不妨趁着618大促期间选择OPPO Reno8 Pro+，一款你永远可以相信的双芯[轻]旗舰手机。