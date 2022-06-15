听我说：618年中大促今晚8点正式开启，高颜值手机从哪里吸引你？

作者：毛毛

【天极网手机频道】虽然已经当过好几次尾款人了，但618年中大促高潮是今晚8点才到来，届时商品的价格将会是除了双十一大促之外最优惠的，相比大家都不会放过这一次机会，毕竟下一次大促要到双十一了。而大促活动中，最值得购买的就属电子产品了，再加上国内厂商推出的春季新品众多，搭配618大促活动优惠，用最优惠的价格买到最满意的电子产品，何乐而不为呢？如果近期想要购买智能手机，且是一位“颜粉”的用户，不妨看看下面这几款高颜值手机，带出街让你成为最吸睛的时尚潮人。

颜值即王道这句话放在OPPO Reno系列上再适合不过了。从Reno初代开始，OPPO就一直以较为圆润的中框作为主要的设计基调，在Reno8 Pro上，OPPO采用了直角中框，带来更加简洁的设计语言。实际上，OPPO在Reno6标准版上就已经试水了直角中框，而后在Reno7系列上沿用这个设计。相信是市场的正面反馈，让OPPO决心在这一代系列产品上也用上直角中框设计。加上直角中框配合高占比直屏，可以带来强烈的视觉冲击感，兼具实用的前提下，也保证了外观的持续高水准。OPPO Reno8 Pro+传承Find X系列的家族设计语言，背部采用一体化流线机身，与铝合金中框过渡自然，使直线与曲线的浑然一体。

Reno一直引领着美学与色彩的探索。Reno8 Pro+拥有在透明的质地下透露出清澈青绿倩影的“逍遥青”色，用轻盈姿态漫步于灰白之间的“漫游灰”色，以及经典静谧的“暗涌黑”色，从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流。

进一步优化的柔性屏幕封装工艺使得OPPO Reno8 Pro+的下边框短至2.37mm，在轻薄机身与长续航的博弈中，Reno8 Pro+选择将两者皆纳入其中，对内部结构进行堆叠优化，装入4500mAh大电池、马里亚纳X芯片和NFC的同时，7.34mm的机身将“薄”做到极致，成为Reno史上最薄、最窄下边框且兼顾握持感与视觉体验的机型。

正面上，OPPO Reno Pro+正面搭载的是一块6.7英寸超清屏;OPPO Reno Pro 则是一块6.62英寸的超清屏，两款机型均配备120Hz高刷和1000Hz极限触控响应，带来丝滑流畅的视觉体验，并且适配Hyperboost全链路游戏稳帧技术，即便是一款影像手机，也能成为你无往不利的电竞利器。

在这个手机品牌奋力追求外观差异化而忽视美观度的年代，手机的颜值、品牌的审美本身就是差异化。OPPO Reno系列每一代谙熟颜值就是竞争力的真理，既注重内在，又有外在的真正高颜值。作为一名颜值党，在看到Reno8系列的第一眼就被吸引，完全长在了审美上。

除了OPPO Reno Pro+，vivo S15 Pro也是一款高颜值机型。vivo对其产品设计的审美毋庸置疑的，尤其是对年轻用户的审美上，这个气质完全拿捏住了。vivo S15 Pro采用6.56英寸的三星 E5 120Hz 超感曲面屏，让消费者的感官体验获得了大幅提升。

vivo S15 Pro承袭了vivo S系列一贯以来的轻薄时尚定位，采用前后双曲面机身，屏幕60度克制的微曲面设计不仅与中框曲线顺滑衔接打造出了轻薄简约的侧面观感，更带来舒适称手的弧面弯曲度。在保证性能的前提下，vivo S15 Pro带来了8.55mm纤薄机身新纪录，同时保持188g的机身重量。

背面设计上，双反摄像头的造型融入上一代极简留白风格，陶瓷质感既能给人影像的专业感，又有极简美学的节奏感。配色上提供耀黑和盛夏两款，黑色属于经典永不过时款;盛夏配色则是属于“夏日特调，氛围限定”款，全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，使玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空，好看，舒适，超轻薄，是对一款机型设计的最高赞美。

当然，更“上头”的可远不止这两款机型。荣耀Magic4 至臻版在设计上也延续了“缪斯之眼”，不过作为系列最为顶级配置的款式，荣耀Magic4 至臻版在线条的设计上更为复杂，也带来了更为多元和丰富的视觉感受。

它的镜头模组整体居中，方形的潜望式长焦镜头被安排在了正中间，体现了更加深邃的神秘感和层次感，其他摄像头呈对称的圆形排列。镜头模组边缘被切削出了八个斜角，呈现了更为方正的八边形，带上手机壳之后会更明显。

不过就在镜头模组外的陶瓷背板上，圆形的曲线又再次出现，勾勒出镜头的外缘，让其看起来更加“独特”且有魅力，就是让人看一眼就知道，那是荣耀Magic4 至臻版。配色上，荣耀Magic4 至臻版提供深沉的陶瓷黑和纯洁的陶瓷白两种最基础、最典雅也是最经典的配色。

荣耀Magic4 至臻版的屏幕不仅做到了业界顶级，具备FHD+分辨率、120Hz自适应刷新率、原生10.7亿色、HDR10+等特性，色彩色准、清晰通透、流畅省点均无可挑剔，并且还支持1920Hz高频PWM调光技术，能缓解昏暗场景OLED屏幕频闪对眼睛造成的健康影响，最大程度避免用户眼睛出现疲劳、眼干、眼涩、流泪等情况。

虽然是一名颜粉，对手机颜值的要求很高，但是国内手机厂商似乎已经将“颜值即正义”的气质拿捏住了，不管是设计还是配色上都十分长在了大家的“心巴”上。那么你呢？一款高颜值的机型是从哪个方面吸引到你呢？618大促期间不要错过任何优惠活动，今晚就准备上官网看看吧。