OPPO发布首个自研智慧跨端系统潘塔纳尔，连接万物将成现实

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着智能设备激增，人工智能等新技术发展，万物互融进程加速，以消费者为中心的新模式与新体验诞生。8月30日，OPPO正式发布了面向未来的智慧跨端系统――潘塔纳尔。潘塔纳尔智慧系统是OPPO自研、面向万物互融、以人为中心的智慧跨端系统，就如其名般旨意打破设备孤岛，以最大的开放性及友好性，构建开放生态，实现万物互融。

由于生态系统的封闭，来自不同品牌的不同的设备，系统、硬件差异大，过往单设备的通用能力无法直接用于跨端场景。如何低门槛实现无缝协同的跨端体验，又如何围绕用户需求提供连贯一致的一站式体验，是行业面临前所未有的挑战。

面对当前的用户需求与行业痛点，潘塔纳尔打破了设备和系统之间的差异和限制，将不同设备真正连接起来，实现“设备无界”。同时，基于深入理解用户情境，潘塔纳尔协同端云协同计算打造一站式服务体验场景，让用户感受到“服务直达”的体验。

潘塔纳尔屏蔽不同设备、不同通信协议间的差异，为上层业务提供统一的连接框架接口，提供多设备环境下统一、稳定、可靠的远近场连接传输解决方案。好比如，随身携带的仅有手机并无其他设备，但是只需要登录OPPO账号即可在多个设备上随时编辑，跨设备的访问协作让工作场景从此不再受限。

再例如办公场景的转移，用户只要在手机上轻轻上滑，就可以选择将文档传送到身边其他设备上;远程访问也不是问题，基于端云文件系统，潘塔纳尔让跨设备的远近访问体验一致，用户通过笔记本电脑远程访问平板上的文档，就像在平板本地编辑一样轻松。或者需要剪辑视频的时候，用户只需要用一个平板，就可查看与挑选手机拍摄的视频画面，或者是车上的行车记录仪，又或者是无人机拍摄的辽阔景象，只需一键，一段融合多设备拍摄的大片就在平板上出现了。而这些操作是潘塔纳尔通过智能调配，让多设备算力融合，实现效率增倍。

除了线上办公更加方便简洁之外，在日常休闲娱乐上也起到很大作用。例如用户起床十分钟前至用户起床两小时后的时段内，潘塔纳尔能够自动打开新闻播报功能，也可根据用户的喜好，推荐用户喜爱的音乐;当用户收取快递时，在靠近快递驿站的同时手表也会收到待取包裹与取件码等信息，相比起以往查找取件码的繁琐步骤，如今抬手即可完成;又或者用户想在商场或餐馆就餐时，设备进入商场范围自动开始推荐热门餐厅，预约后也将实时显现前方排队情况、门店优惠团购套餐等信息;用户在预约网约车时，潘塔纳尔会推送带有精准定位的导航信息，不仅仅局限于手机，用户抬手看表，预约车辆与地图导航同样会发送到智能手表上，同时，潘塔纳尔还可通过场景智能感知，识别到用户的火车、飞机出行订单，自动提供目的地防疫政策查询服务，并且根据用户地理范围，自动打开健康码，让每天的出行更加省心，让智慧生活围绕在身边。

对于OPPO来说，在既定的“3+N+X”科技跃迁战略中，“3”是指三大技术计划，分别是硬件、软件和服务基础技术，而潘塔纳尔正是属于“3”中的软件部分。ColorOS是OPPO所有智能终端设备的操作系统，作为ColorOS的子系统，潘塔纳尔拓展了 ColorOS 作为操作系统的智慧跨端能力，是支撑ColorOS的技术底座之一。未来潘塔纳尔还可以多设备联动，为更多消费者带来面向未来的跨端融合体验。

潘塔纳尔1.0将于2023年，在ColorOS 13.1和14版本上陆续推出，届时大家可以更新手机系统进行体验。