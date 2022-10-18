三星完成LPDDR5X DRAM验证：高达8.5Gbps

【天极网手机频道】10月18日消息，三星在骁龙移动平台上完成了LPDDR5X DRAM的验证，速度高达8.5 Gbps，再创业界新高，为LPDDR(移动端)内存打开了新市场、新局面。

三星在今年三月就完成过LPDDR5X DRAM验证，当时三星LPDDR5X DRAM取得了7.5Gbps的最高运行速度，也成为当时业内最快的移动端内存速度。如今，通过优化应用处理器和存储器之间的高速信号环境，三星达到了8.5Gbps的运行速度，进一步提升领先优势，牢牢占据业内鳌头。

高通副总裁Ziad Asghar表示，高通是移动行业中首个在骁龙移动平台上启用速度为8.5Gbps 的新LPDDR5X的企业。随着三星完成LPDDR5X DRAM验证，未来一个时期的旗舰配置格局也将发生变化。性能铁三角将迭代为8.5Gbps LPDDR5X内存+第二代骁龙8移动平台+UFS 3.1增强版，势必将为安卓用户带来更快更流畅的使用体验。

三星在全球移动DRAM内存市场拥有相当的影响力，并且始终在努力推进高端智能手机普及，使更多消费者能够在移动设备上体验更为强大的计算性能。

凭借低功耗、高性能的特点，LPDDR DRAM(低功耗双倍数据速率内存)正迅速在现代计算系统中普及，并扩展到智能手机以外的个人电脑(PC)、高性能计算(HPC)、服务器和汽车等领域。LPDDR DRAM在PC市场中的需求尤其高，具备封装尺寸小、高性能和低功耗的优势，能够帮助PC制造商打造更小、更轻薄、性能更强的笔记本电脑。

LPDDR DRAM的低功耗特性有助于降低功耗，从而优化数据中心管理者的总体拥有成本(TCO)，同时减少热量和碳排放，以降低对气候变化造成的影响。此外，预计LPDDR DRAM也将在由人工智能(AI)和元宇宙(metaverse)驱动的新兴市场扩大其影响力。

高通技术公司产品管理副总裁Ziad Asghar表示：“高通技术在启用和采用最新的LPDDR DRAM规格方面是行业专家，我们一直力争率先在骁龙移动平台上启用并采用最新的内存规格。高通是移动行业中首个在骁龙移动平台上启用速度为8.5Gbps的新LPDDR5X的企业，由此将迎来移动端、游戏、相机、和人工智能应用的性能的提升，以及更多新的功能，从而进一步提升用户体验。”

而三星与骁龙的合作伙伴关系由来已久，双方在PC、智能手机、汽车、AI等多领域均保持了良好的合作关系。三星电子内存产品企划团队执行副总裁Daniel Lee称，与高通的联合验证让8.5Gbps LPDDR5X DRAM提前一年推向市场。随着LPDDR内存的使用范围不断扩大，内存和SoC供应商之间的密切合作变得越来越重要。“三星也将继续与高通等创新企业积极展开合作，为未来更好地诠释LPDDR标准构建良好生态。”

据了解，三星此前在Samsung Foundry Forum 2022 活动中介绍了其内存路线图，2023年三星将进入1bnm工艺阶段，内存芯片容量将达到 24Gb(3GB)- 32Gb(4GB)，原生速度将在 6.4-7.2Gbps。移动端内存方面，三星预计将于2026年推出LPDDR6内存。