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影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析

2022-12-15 17:20:00 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO Find N2已经正式发布，作为一款全新折叠旗舰机，OPPO Find N2重新赋予其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，一举成为业内最轻的横向形态折叠屏手机产品。轻盈精巧的它，在影像上丝毫不妥协。 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
 OPPO Find N2

  影像方面，OPPO Find N2配备了索尼IMX890的5000万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头(IMX581)+3200万像素2X长焦镜头(IMX709)相机模组，支持10bit拍摄，色彩丰富、过渡细腻， 超广、2x长焦硬件实力不俗，确保出彩效果覆盖常用焦段。配合哈苏手机影像系统以及马里亚纳MariSilicon X芯片强力的影像算法，无论逆光弱光、人像风光，都能够带来旗舰级别的影像水准。 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
 OPPO Find N2

  OPPO Find N2的影像实力确实具备旗舰机的水准，其搭载的马里亚纳X是全球第一个6nm影像专用NPU，18万亿次的顶级算力可让FindN2支持4K 30FPS超清夜景视频的拍摄能力，将折叠屏的视频表现提升到新的高度。 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2拍摄样张 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2拍摄样张 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2拍摄样张 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
 OPPO Find N2拍摄样张

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2拍摄样张 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2拍摄样张

  白天的场景拍摄，画面整体清透明亮，光比与色彩也较为自然，并不会糊成一片，主体与背景的融合度也恰到好处。而在夜景的拍摄中，基于马里亚纳MariSilicon X芯片的优势，画面降噪效果较好，暗光环境下的色彩得以还原，并且层次比较分明，整体颇具氛围感。在专业模式下，我们将移动影像技 术与哈苏自然色彩相结合，以哈苏中画幅的标准移动影像进行色彩调试，呈现大师级哈苏色彩美学。 

影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析
OPPO Find N2悬停模式

  同时，由于多角度悬停的特性，OPPO Find N2可以实现悬停摄影的功能。例如可以进行4K延时拍摄或悬停合影，用户完全不用三脚架即可记录下稳定的画面，轻松定格生活的精彩瞬间。

  综合来看，OPPO Find N2的影像配置同样达到了旗舰级别的水准，可以说OPPO Find N2既是手机，也是平板，更是相机。售价方面，OPPO Find N2 共有云白、素黑以及松绿三款配色，提供12GB+256GB以及16GB+512GB两个版本，售价分别为7999元、8999元；OPPO Find N2 Flip 提供8GB+256GB（雅黑、慕紫）、12GB+256GB（雅黑、慕紫、流金）以及16GB+512GB（雅黑、流金）三个版本，售价分别为5999元、6399元以及6999元。全系于12月15日18点全平台开启预订通道，其中OPPO Find N2将于12月23日上午10点正式开售；OPPO Find N2 Flip将于12月30日上午10点正式开售。感兴趣的用户不妨前去OPPO官网了解更多详细内容。

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OPPO Find N2(12GB/256GB/5G版)

OPPO Find N2(12GB/256GB/5G版)

  • 屏幕尺寸：7.1英寸
  • 分辨率：1920×1792
  • CPU型号：高通骁龙888
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 11
  • RAM容量：8GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh大电池
  • 后置摄像头：5000万主摄+1600万超广角镜头+1300万长焦镜头
  • 前置摄像头：内屏：3200万像素 外屏：3200万像素
  • 识别方式：侧面指纹识别
  • NFC：支持
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