影像实力如何？OPPO Find N2样张赏析

【天极网手机频道】OPPO Find N2已经正式发布，作为一款全新折叠旗舰机，OPPO Find N2重新赋予其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，一举成为业内最轻的横向形态折叠屏手机产品。轻盈精巧的它，在影像上丝毫不妥协。



OPPO Find N2



影像方面，OPPO Find N2配备了索尼IMX890的5000万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头(IMX581)+3200万像素2X长焦镜头(IMX709)相机模组，支持10bit拍摄，色彩丰富、过渡细腻， 超广、2x长焦硬件实力不俗，确保出彩效果覆盖常用焦段。配合哈苏手机影像系统以及马里亚纳MariSilicon X芯片强力的影像算法，无论逆光弱光、人像风光，都能够带来旗舰级别的影像水准。



OPPO Find N2



OPPO Find N2的影像实力确实具备旗舰机的水准，其搭载的马里亚纳X是全球第一个6nm影像专用NPU，18万亿次的顶级算力可让FindN2支持4K 30FPS超清夜景视频的拍摄能力，将折叠屏的视频表现提升到新的高度。



OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张





OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张

白天的场景拍摄，画面整体清透明亮，光比与色彩也较为自然，并不会糊成一片，主体与背景的融合度也恰到好处。而在夜景的拍摄中，基于马里亚纳MariSilicon X芯片的优势，画面降噪效果较好，暗光环境下的色彩得以还原，并且层次比较分明，整体颇具氛围感。在专业模式下，我们将移动影像技 术与哈苏自然色彩相结合，以哈苏中画幅的标准移动影像进行色彩调试，呈现大师级哈苏色彩美学。



OPPO Find N2悬停模式

同时，由于多角度悬停的特性，OPPO Find N2可以实现悬停摄影的功能。例如可以进行4K延时拍摄或悬停合影，用户完全不用三脚架即可记录下稳定的画面，轻松定格生活的精彩瞬间。

综合来看，OPPO Find N2的影像配置同样达到了旗舰级别的水准，可以说OPPO Find N2既是手机，也是平板，更是相机。售价方面，OPPO Find N2 共有云白、素黑以及松绿三款配色，提供12GB+256GB以及16GB+512GB两个版本，售价分别为7999元、8999元；OPPO Find N2 Flip 提供8GB+256GB（雅黑、慕紫）、12GB+256GB（雅黑、慕紫、流金）以及16GB+512GB（雅黑、流金）三个版本，售价分别为5999元、6399元以及6999元。全系于12月15日18点全平台开启预订通道，其中OPPO Find N2将于12月23日上午10点正式开售；OPPO Find N2 Flip将于12月30日上午10点正式开售。感兴趣的用户不妨前去OPPO官网了解更多详细内容。