平板电脑的2022：从喧闹到平静，憋大招的单品至少还需一年半

【天极网手机频道】从年初行业的喧嚣到年末市场的沉寂，平板电脑这一品类在整个2022年的消费电子市场中扮演了举足轻重的“男二号”角色，虽然它没能逆袭拿下智能手机(折叠屏手机)“男一”的扮演机会，但却凭借着入场玩家多、新品花样全等要素，成功挤掉了智能电视、游戏机、穿戴设备(手表、手环、耳机)和头显在内的多款设备，名正言顺的获得了更多的“上镜机会”。

我们可以看到，从年初到六月，OPPO、vivo、苹果、三星、联想、华为、realme等厂商接连带来了旗下首款或最新的平板电脑单品，加上后半年陆续推出的iPadOS 16、iPad 10th、iPad Pro(M2)以及荣耀等厂商的新品，让这一赛道从“陌生”变得“熟悉”了起来。

好消息是，随着居家办公以及网课的热潮，平板电脑的销量自两年前便迎来了好几波环比的逆势反弹。坏消息是，该买想买的，都买完了，如何在未来继续保持高出货，这成了老大难。

在讨论平板电脑之前，有一个充分的前提参考是，作为非必要设备，平板电脑对普通个人消费者来说，它的购买优先级远落后于手机和电脑。更尴尬的是，普通个人消费者对更换平板的周期似乎出奇的长，大部分用户完全接受五年甚至更长的时间更换一台平板，但却并不能接受在同样长的时间内才更换一次手机。

也就是说，平板电脑在最近两年的持续走俏，除了因疫情导致的远程办公外，几乎是在反消费习惯的大前提下完成的。

在全球的整体数据上，根据市场调研机构DIGITIMES Research于11月发布的最新数据显示，2022年第三季度全球平板电脑出货量达到3840万台，环比增长超过20%，略好于预期，这主要是受苹果订单增加的推动。

第三季度，全球前五大平板电脑品牌依次是苹果、三星、亚马逊、联想和华为，共同贡献了全球出货量的80%左右。新一代iPad将推动苹果第四季度的出货量进一步上升，环比上升7%，苹果在该季度的市场份额提升到38.2%，三星市场份额为22%左右，苹果和三星电子合计贡献了本季度约60%的销量。

不过，只从产品力的角度来看，2022只是平板电脑的“小年”，大更新且具有新鲜玩法的设备可能会在2023年井喷。

从行业领头羊苹果今年对平板电脑产品线的更新就可看出，这一产品线不是今年的主营卖点。

无论是最新的搭载M2的iPad Pro还是最新的iPadOS 16，苹果似乎还没找到让它更得心应手的办公场景，也就是说，iPad Pro依旧高价，但认同这个购买价格的人依旧是小众。而被吐槽不断的iPad 10th在我看来的确是一款能在接下来三年走量的单品，虽然价格不便宜，但最新的统一外观设计和渠道更低的价格势必能让它比iPad Pro走得更“远”。也就是说，今年苹果在Pad产品线上的目标是保守走量，而不是大刀阔斧做创新。

同样，三星依靠着更大且更好的屏幕抢占着这个赛道最独特的卖点――屏幕。与此同时，凭借Galaxy Tab S8系列的三款机型继续在Android平板赛道中抢占中高端。

值得一提的是，凭借去年的中低端机型以及价格的下探，在刚刚过去的第三季度，三星在印度市场以28%的市场份额拿下榜首，而联想和苹果占比分别为26%和19%。在WiFi机型上，印度消费者首选三星Galaxy Tab A8，在蜂窝网络型号方面，更早推出的Galaxy Tab A7 Lite成了销量冠军。这促使三星在今年第三季度实现了83%的环比增长。

你看，和苹果一样，要想平板走量，还得靠中低端产品线。

反观国内市场，进展稍慢，无论是vivo还是realme，都是在今年首次推出平板产品线，而华为、OPPO、联想、荣耀等厂商虽然入场时间较长，但依旧存在着跟国内外同行直面battle且不占上风的境况。

除了入场时间短、产品力有待加强，国产平板最难的问题是，如何对自家手机用户转化，让其在购买平板产品时，不会“跳阵营”。

举个例子，你身边或许有很多朋友使用Android手机，但会选择iPad。使用Android A厂商的手机，但因为促销，价格便宜，买了Android B厂商的平板，这过多稀释了平板的销量。

华为今年接连更新了MatePad Pro 11和MatePad Pro 12.6，发布了MatePad Paper，继续在平板这一赛道加注。在今年第三季度，华为平板出货量240万台，同比增长2.0%，市场占有率6.2%。

而vivo Pad、真我平板X、OPPO Pad、荣耀平板 V系列、小新Pad、拯救者平板甚至是明年初才可能亮相的一加Pad们，分为了两派。

例如vivo和realme属于开荒派，刚注册了“账号”，准备在赛道里“驰骋”。

而荣耀、联想这种老生派，希望继续通过价格优势、软件生态协同以及高性能打动用户，能多卖出一台就是一台。

但现实依旧很残酷，虽然在第三季度，中国平板电脑市场平均单价上涨6.7%，导致1000元以内和4000元以上的产品市场容量下降，但1000到4000元价位段的市场容量同比上升。

也就是说在中国市场平板做高端战不过苹果，低端需要渠道走大量才有机会成爆品，而1000到4000元价位段，除了有iPad 10th、iPad mini 6th、iPad Air 5th这样的竞品来直接搅局，更恶心的是，还要在这个价位段中整出“花活”。

难。

这也就是为何国产厂商的平板不轻易更新，一更新能主推三年的现状。

支个招，华为作为较早入局平板且坚持到现在的国产厂商，最吸引人的就是生态协同。你有我的手机、我的耳机、我的电视甚至是我的汽车，那么好，平板你别选别人的了，就选自家的MatePad吧。

生态设备的深度绑定，这可以算是国产平板目前看想做出特色，甚至能多出货的唯一途径了。

说到这儿，聊聊明年对这一赛道的展望。

简单总结，从产品角度出发不会有什么大变化，都在接着卖中低端走出货量，高端得憋到2024。

苹果今年秋更新了iPad Pro，以这条产品线一年半一更新的节奏看，2024年春，我们会看到外观、配件、系统、硬件、甚至是使用方式有大幅变化的iPad Pro。而2025年，iPad Air、iPad数字系列以及iPad mini也会跟着有大幅的更新。

当然，这之间苹果相比依旧会推出更新，但浮动并不会太大，甚至明年苹果有可能推出屏幕尺寸更大的iPad教育市场，毕竟Galaxy Tab S8 Ultra的独特尺寸(14.6英寸)霸占市场已经很久了。

而三星、华为等厂商，明年依旧会以市占率>产品创新做考量，走量卖货在现阶段着实比拿个“新玩具”出来教育市场更实在。

而其余“参演”的赛道玩家们，将会思考，它究竟能和我的软硬件生态，融合到哪？哪又是尽头？哪可能会多走量？

当然，2023年的平板电脑依旧存在不确定。延后到明年正式亮相的Google Pixel平板究竟能在OS上帮助Android平板多少？传闻中16英寸的iPad真的可能会触发购买欲望吗？触发的又是哪类人群的呢？竞争更激烈的1000到4000元档中，国产平板能杀出一台爆款吗？

这些问题的答案现在我一个都猜不出来，但我却无比期待平板电脑百花齐放的未来。