三星Galaxy S23/23+曝光：电池容量小幅提升，明年2月发布

【天极网手机频道】在很久之前就开始有关于三星Galaxy S23系列的曝光，而随着发布时间的不断临近，消息也变得越来越多。日前，三星Galaxy S23和Galaxy S23+已在FCC网站上出现，其中不少关键细节信息被确认。

据了解，型号为SM-S911B的Galaxy S23将会配备3900mAh(典型值)电池，而型号为SM-S916B的Galaxy S23+ 则会配备4700mAh(典型值)电池，均比前代产品大了200mAh，前者依旧支持25W快充，而后者依旧为45W。两款产品均会搭载骁龙8 Gen2移动平台，S23配备一块6.1英寸1080P屏幕，120Hz高刷，放在如今算是一款小屏旗舰了;S23+则配备6.6英寸1080P屏幕，同样是120Hz的高刷。它们均会配备3200万像素前置摄像头，后置5000万像素主摄+1200万像素广角+1000万像素3倍长焦，对比前代主要是配置上的迭代和小幅升级，不过由于通货膨胀的原因，其价格对比S22系列可能会有所上涨。

三星预计会在2月份的第一周召开新品发布会，带来Galaxy S23系列新机，除了上面曝光的两款外，还会有Galaxy S23 Ultra，它应该还会融合Note系列和S系列的特点，后续应该会有更多消息曝出。

不少国产厂商都将在今年年底或者明年1月份带来全新一代的旗舰新机，而三星则要到2月份，和之前那个经常成为旗舰处理器首发品牌的三星，现在的它似乎变得更加保守，在产品的升级和迭代方面也给人同样的感觉。