突发更新，苹果AirPods Pro带来主动降噪和IPX4防水

作者：黑子可可

今天凌晨，苹果在自家商店推出了新一代真无线蓝牙耳机 AirPods Pro，其设计与此前与业内曝光基本无异，主要卖点在“主动降噪”、“贴耳设计”、“声控唤醒Siri”以及“无线充电壳”。国内亦是首批上架的市场之一，这款 AirPods Pro 现在国内 Apple Store 以 1999 元接受预订。

其内置的芯片为 H1，这方面与上架不久的第二代 AirPods 和 Powerbeats Pro 一致，让其支持声控唤醒 Siri。主动降噪方面，苹果称 AirPods Pro 会议每秒 200 次的频率持续调整音频，同时改用的硅胶耳塞也能一定程度的增强降噪效果，同时临场性更强。另外苹果还带来了“自适应均衡功能”，可谓每个人的耳道结构持续调节中频和低频。

AirPods Pro 全身尺寸高30.9mm，宽 9.6 mm，在耳机朝外的壳体上，还增加了力度检测，可供运动时需要听到周边声音时按住，这时耳机就会弱化降噪效果，以便用户能听清环境音。AirPods Pro 支持 IPX4 认证，能够一定程度抵抗汗水入侵。

续航方面，AirPods Pro 官方数据表示单体可播放音乐 4.5 小时，关闭主动降噪和环境音开关则可延长至 5 小时，连续通话时间是 3.5 小时。如果搭配无线充电壳(充电壳也支持线充)，则可拥有长达 24 小时的聆听时间和 18 小时通话时间，在充电壳内充电 5 分钟，即可实现 1 小时的音乐通话续航。新品 AirPods Pro 的开售时间为 30 号，国内用户最快在 31 号就能用上啦。