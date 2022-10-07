国庆长假出游不用带单反，影像手机要看哪些配置？

作者：毛毛

【天极网手机频道】快乐的时光总是过得那么快，一转眼假期余额就不足了，大家不妨趁着最后一点休闲时光去逛逛附近的景点，虽说是景点，但因为大家都还在归程当中，如果选择留在原地过长假的朋友确实可以好好逛逛。而入秋的季节会让景色慢慢进入金黄色，是最适合拍照的了。但出游携带单反是否太过于不方便？那不妨来看看OPPO Reno8系列。

这一次OPPO Reno8系列也趁着国庆假期给新老用户送上“放价”福利。全渠道购买OPPO Reno8产品可享降价200元、线上24期分期免息等优惠政策，最低2099元即可入手。

OPPO Reno系列一直以影像实力派闻名，最新Reno8系列前后搭载双旗舰人像镜头，前置配备OPPO和索尼联合设计的3200万像素IMX709超感光猫眼镜头，在面对夜景、逆光等场景时，依旧可以保障清晰明亮的成像效果。自拍时结合焕彩美颜算法，肤色还原自然，肤质清晰不假面，轻松拍出原生肌理级自拍。后置配备5000万水光人像三摄，5000万像素旗舰大底以更大的感光面积带来高画质人像。配合相应优化和算法，足以满足用户日常多场景拍摄需求。

OPPO Reno8 Pro+采延续了前代的3200万像素超感光猫眼镜头，双芯人像摄影系统带来芯片级4K超清夜景视频，让视频每一帧的画面都来自于明暗两帧的融合，即使是逆光，也能通透明亮;OPPO Reno8 Pro同样是3200万像素超感光猫眼前置镜头，后置采用5000万像素广角主摄，索尼IMX766传感器，1/1.56英寸感光面积，辅以800万像素广角镜头+200万像素微距镜头，有了马里亚纳MariSilicon X和OPPO独有的人像算法矩阵的加持，形成专业的双芯人像摄影系统，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围。值得一提的是，Reno8系列支持手势拍照，即便是没有路人帮忙，自己也可以美美的拍出全景照片。

性能方面，OPPO Reno8 Pro+和OPPO Reno8 Pro分别搭载天玑8100-MAX和第一代骁龙7移动平台，加之其配备X轴线性马达及Hyperboost全链路游戏稳帧技术，通过图形异构技术和GPA稳帧技术等高性能技术，对游戏场景进行重构渲染，解决高负载场景带来高功耗和帧率不稳等问题，可大幅提升游戏体验能够轻松应对中大型手游和多任务处理;OPPO Reno8则搭载天玑1300处理器，采用8核CPU架构设计。同时再搭配上最高12GB+256GB内存组合，无论是面对多应用处理还是各类热门手游，均可以保障流畅、稳定的运行体验。另外，Reno8系列全系搭载了4500mAh电池以及长寿版80W超级闪充，仅需10分钟就可让手机从0%充至45%，具备出色的续航与更耐久的使用能力。

作为一款影像手机，其实外观设计并不用太在意。但作为“颜值担当”，OPPO Reno8系列在外观颜值方面带来了足以让用户眼前一亮的设计，并且提供了鸢尾紫、微醺、晴空蓝、夜游黑四款时尚的配色，每一款都极具特色。全系的直角中框设计，后盖和相机模组巧妙地衔接于一体，带来浑然天成的视觉效果的同时，触感也得到了提升，加之Reno8仅重179g、薄至7.67mm的轻薄机身，使用时可获得绝佳握持体验。

虽然假期余额快不足，但是影像手机带给我们的可不会出现“风景不足”的情况，只要觉得好看的，OPPO Reno8系列都能替你保存好。目前OPPO Reno8系列产品在OPPO商城、京东、天猫等电商平台及OPPO线下门店火爆热销中，提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本，可多方位满足用户选购需求，如果有需求的用户可前去官网或是线下门店了解更多优惠信息。