IMX890+哈苏专业模式带来OPPO专业画质表现

【天极网手机频道】Find系列一直是OPPO技术的最佳呈现，在12月15日发布的OPPO Find N2折叠旗舰机上，OPPO对手机行业在影像体验上再度升级，旗舰级摄像模组与哈苏超清画质引擎、马里亚纳X强强联合，打造全场景大师级影像素质。



OPPO Find N2

OPPO Find N2采用旗舰级传感器MX890作为主摄，支持10bit拍摄，色彩丰富、过渡细腻， 4800万像素超广角镜头以及3200万像素的2x长焦镜头实力不俗，确保出彩效果覆盖常用焦段。基于高通骁龙8+旗舰芯片以及自研影像芯片马里亚纳X，再结合超前算法提升基础拍照画质，OPPO Find N2无论逆光弱光效果还是人像风光效果都有出色表现。



OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张



OPPO Find N2拍摄样张

同时，为了致敬哈苏XPAN经典相机，OPPO Find N2支持哈苏经典的65：24宽画幅，还原经典45mm镜头，拥有黑白与彩色两种模式，独特的负片显影交互让拍照更有仪式感，赋予Find N2原汁原味的经典哈苏体验。相信对于复古相机爱好者来说，这个功能会极具吸引力。



哈苏XPAN经典相机黑白模式



哈苏XPAN经典相机彩色模式

马里亚纳MariSilicon X的加持下能够做到用SoC以及独立NPU两枚芯片对每一帧影像进行优化。这不仅让OPPO的计算摄影天花板进一步提高，也让OPPO能够在影像色彩上做出更多的新花样。



OPPO Find N2

得益于超轻固精工拟椎式铰链，OPPO Find N2可实现45°-125°悬停角度，覆盖众多使用场景，并在原先的基础上丰富了第三方头部应用的适配，独家的悬停体验彻底解放双手。



OPPO Find N2悬停拍摄

例如在拍照时，悬停状态下的Find N2像是天然配备了一副三脚架，可以轻松拍摄延时摄影，并支持4K高规格的清晰画质，即使摄影小白也可轻松创作延时大片。在此基础下，合影也更加方便，只需将手机悬停至合适的角度，五指张开触发拍摄倒计时，同时后置闪光灯还可以闪烁提醒快门时间，大幅提升成片率。

不难看出，在自研芯片+出彩硬件+大师调色的基础上，OPPO Find N2俨然已经成为了一台天赋极高且后期勤奋的折叠影像旗舰。

OPPO Find N2 共有云白、素黑以及松绿三款配色，提供12GB+256GB以及16GB+512GB两个版本，售价分别为7999元、8999元；OPPO Find N2 Flip 提供8GB+256GB（雅黑、慕紫）、12GB+256GB（雅黑、慕紫、流金）以及16GB+512GB（雅黑、流金）三个版本，售价分别为5999元、6399元以及6999元。全系于12月15日18点全平台开启预订通道，其中OPPO Find N2将于12月23日上午10点正式开售；OPPO Find N2 Flip将于12月30日上午10点正式开售。

