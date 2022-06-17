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Counterpoint最新报告出炉，欧洲智能手机Q1出货量仅4900万部

2022-06-17 11:55:32 作者：毛毛

  【天极网手机频道】近日，Counterpoint Research 公布市场监测服务的最新研究报告数据显示，2022 年第一季度欧洲智能手机出货 4900 万部，同比下降 12%，创下了近十年来最低的第一季度出货量。至于导致这一结果的原因也是多方面的，Counterpoint Research 研究副总监 Jan Stryjak表示，多重因素导致现有问题，同时，不断上升的通胀水平也正影响消费者的支出。 

Counterpoint最新报告出炉，欧洲智能手机Q1出货量仅4900万部
 图来源Counterpoint Research

  从Counterpoint Research 公布的数据可以看到，三星依然占大头，但与去年的第一季度相比，出货量还是下降了16%;而苹果尽管推出了廉价的iPhone SE，不管是设计还是价格都非常受欢迎，使其同比上升了1%，但出货量也还是下降了6%，极大部分原因还是因为三星和苹果都退出了一些地区的市场，导致出货量下降，如果持续下去，情况可能更糟。与此同时，小米和OPPO继续遭受零部件短缺的困扰，出货量下降，尤其是小米同比下降了36%，OPPO则是下降了8%。不过好在国产品牌realme是唯一一家在 2022 年第一季度实现出货量年度增长的前五名厂商，增长达到67%，在欧洲逆势而上，并且它仍然是该地区增长最快的主要品牌之一。 

Counterpoint最新报告出炉，欧洲智能手机Q1出货量仅4900万部

  有行业人士预测，未来几个季度智能手机出货量的年增长率将继续下降，尤其是在第二季度，在总体市场转好前预计会有变得更糟的情况。

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