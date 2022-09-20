苹果的Lightning接口已用十年，iPhone 15或将改用USB-C！

作者：骷

【天极网手机频道】不久前，苹果正式发售了iPhone 14系列新机，不出意外的是，该系列机型依旧使用祖传Lightning接口，并未如粉丝所愿改成USB-C接口。

前几天是iPhone 5的十周年纪念日，而iPhone 5也是苹果首次使用Lightning接口的iPhone机型，这个接口取代了之前源自 iPod 的 30-pin 接口。苹果前营销主管曾将 Lightning 接口描述为“未来十年的现代接口”，而这一里程碑现已实现。

众所周知，苹果一直以来都是用的Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了Type-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

目前多数人看好苹果会在iPhone 15上全面更新为USB-C接口，其中一方面原因就是预计到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为Type-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为Type-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

Type-C的绝对优势很明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

从目前iPhone 14系列机型的评测来看，搭载Lightning接口的iPhone 14仅有USB2.0的速率，这也意味着最高传输速度只有480Mbps，如果摄影师要用 Lightning 数据线将全分辨率的 4800 万像素 ProRAW 照片传输到 Mac 或其他设备上将需要很长时间。

尤其是iPhone 14 Pro系列支持拍摄4800 万像素的 ProRAW 照片，一张照片的体积高达近百兆，这就对接口的物理传输提出了巨大的挑战。苹果建议使用 iCloud 在 Mac 或其他苹果设备上查阅 ProRAW 文件，或者使用 AirDrop 无线传输来向其他设备发送照片，但不管怎么说 Lightning 仍相当于一种瓶颈。

而明年iPhone 15上USB-C的加入或许能让iPhone获得更高的快充功率以及更快的传输速率。早在 2015 年，苹果用 iPad Pro 上的 Lightning 接口带来了 USB 3.0 支持，根据当时的规格，它能够达到 5Gbps 的速度，但苹果并未为 iPhone 普及这一技术，这在当时也引起部分用户不满。

iPhone 15上的USB-C可能会带来高达10Gbps的传输速度，甚至在Thunderbolt 3标准的情况下达到 40Gbps 的表现，这无疑会给不少用户带去惊喜。

越来越多的消息都指向明年的iPhone 15将会使用USB-C接口，除去政策上的要求之外，这也是无数用户所期盼的。如此一来，用户就不用再使用苹果设备时额外准备一根Lightning接口的数据线，只需要一根Tpye-C的数据线就能做到所有设备通用。