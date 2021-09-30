鸿蒙系统升级体验：流畅与生态并行

作者：刘童童

【天极网手机频道】对于鸿蒙系统大家都了解多少呢？如今已经有不少型号的华为手机更新了鸿蒙系统，连很多老机型也推送了安装包。小编也是在第一时间就升级体验了这个华为自研的操作系统，本篇就来跟大家聊一聊鸿蒙系统的特点以及使用感受。

在过去每天都有近100万用户升级了鸿蒙系统，目前鸿蒙系统用户已有1.2亿，这已经是一个很可观的数字了。从EMUI升级到了HarmonyOS后，首先最直观的感受就是系统整体很流畅，软件打开速度更快了，和基于安卓系统的EMUI相比较，鸿蒙系统并不需要很高的学习成本，经过简单的引导后便可熟悉各项操作。在升级之后手机换了新的主题和图标，加载动画也有了变化，整体的视觉效果是非常好的。新系统依然保留了下拉通知栏，不过通知栏从一栏变成了左右两栏，从顶部左边下拉是通知中心，软件通知和通话短信等都会在这里显示。顶部右边是控制中心，可以控制WLAN、蓝牙、流量开关、超级终端等，还新增了播放音频的控件。

在使用过程中小编发现，鸿蒙系统在运行软件时不会杀后台，随意切换软件不需要担心会重启。另外鸿蒙的自定义桌面也很好玩，可以自由调整软件图标大小，按照自己喜欢的方式去排列分布。有的应用上滑还会有小卡片，可直接进入应用的特色功能里，避免了需要紧急使用时复杂的操作。

鸿蒙系统的一大特点就是在生态方面，鸿蒙作为一个新生的操作系统，对日益完善的安卓系统和苹果系统而言，这是一个很好的切入点。在鸿蒙系统内如果想要和其他设备连接，不需要复杂的操作或者下载专门的APP，只需要进入统一的控制中心就可以实现。当用户拥有多台升级了鸿蒙系统的手机或平板时，每个设备的多任务界面可以融合成为一个统一的任务中心。从屏幕底部轻轻向上滑调出多任务界面后，就可以在屏幕顶部看到周边设备的图标，点击即可查看该设备当前正在进行的任务。并且还可以通过任务中心将当前设备进行的任务转移到其他设备上进行，比如将文档从手机转移到平板上进行编辑，编辑完毕还会同步保存到手机里，非常方便。

当然，同样的智慧功能也表现在鸿蒙多屏协同上。这项功能可以让华为手机、平板、PC、智慧屏等设备协同工作，小屏变大屏，大屏服务于小屏。例如在绘画的场景下，使用多屏协同的镜像模式，就可以让平板变成数位板，PC屏幕变成绘画展示板，这样可以在平板上绘画，其效果实时展示在PC上，就像是在同一设备上进行的操作。多屏协同功能还可以使用在上网课等场景下，孩子使用PC观看网课，使用平板进行答题，大大提升了网课效率。目前，使用华为P50 Pro和Matepad Pro多屏协同可以达到自如切换无缝连接的效果，使用小屏看视频可投到平板上全屏播放，不仅有更大的视野，还拥有大扬声器的效果，同时手机还可以进行其他的操作，互不干扰。

鸿蒙系统还可以对内部文件进行智能化维护，自带的智慧空间清理算法可以在不影响用户使用的前提下，对系统内部不易发掘的文件进行深度清理和优化，可以让APP和文件保持高速读写的状态。即使设备在存储空间快用尽的情况下，也能保持流畅不卡顿。

值得一提的是，在升级最新版本的鸿蒙系统后，相机内会增加一个多机位模式，这个模式也叫作分布式相机。使用这项功能需要有两台支持多机位的鸿蒙设备，并接入同一WLAN网络中。进入相机-更多，选择多机位模式，手机就会自动搜索并显示附近可用的设备，按照提示连接即可使用。这项功能可以让用户在拍摄时使用本机调用另一款设备的镜头，可在不同的位置进行取景，提升了用户的拍摄创作体验，也方便后期剪辑。

搭载鸿蒙系统的华为手机带有一个音频控制中心，在这里可以看到每个音乐播放器里可播放的歌曲，点一下就可以随意切换，这样可以避免因为各种版权的原因需要下载多款音乐APP，听歌更加方便快捷。

整体的体验下来，鸿蒙系统兼具高流畅度与便捷性，拥有真正智慧化的体验，增加了非常多适合日常生活工作的特色功能。虽然相比安卓苹果两大操作系统来说，鸿蒙还算是一个新生儿，还有很大的发展空间。但是随着以后用户数量越来越多，鸿蒙系统也会越来越完善，它之后的发展之路还是非常值得期待的。