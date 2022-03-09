新款iPhone SE发布 实际价格却超过预期

作者：云隐

【天极网手机频道】今年的苹果春季发布会，早已落下帷幕，苹果也为广大消费者带来了六款新品：iPhone 13绿色款、iPhone 13 Pro苍岭绿、iPhone SE(第三代)、iPad Air 5、Mac Studio、Studio Display。苹果公司再次以这六款优异的产品，展现了科技巨头名副其实的实力。然而，作为苹果布局中端市场的iPhone SE(第三代)，其表现却有些令人失望。

本次的iPhone SE(第三代)在外观上与上一代基本相似，并没有多大的创新之处。其拥有午夜色、星光色和红色三种配色可选，机身重量为144g，相比上一代的iPhone SE，轻了4g；4.7英寸的屏幕，并非全面屏，上下边框依旧很大;保留Home键，支持指纹解锁;后置依旧采用单摄影像模组;中框与正反两面过渡圆润，不像iPhone 13系列那般有些许咯手。所以无论是从视觉上看，还是手感上感受，全新的iPhone SE与上一代相比，可以说是完全相同，几乎没变化。

配置方面，升级倒是较为明显。iPhone SE(第三代)采用的芯片为iPhone 13系列的A15芯片，同时由4G升级为了5G。屏幕方面，326ppi的LCD屏幕，1400:1对比度，最大亮度为626尼特。影像方面，700万像素前置+1200万像素后置单主摄。续航方面，电池容量为2821mAh，根据苹果官方的数据，最长可支持视频播放达15小时。

售价方面，64GB售价3499元，128GB售价3899元，256GB售价4699元。光看以上配置信息，外观基本没变化，性能提升较为明显，已经能够比肩iPhone 13系列，倒是值得一看。然而，在这售价下，不免让人觉得有些溢价，远超预期。

以iPhone 13 mini作为对比，iPhone 13 mini的屏幕是一块5.4英寸的OLED屏，476PPi的像素密度，支持Face ID解锁。影像方面，iPhone 13 mini采用1200万像素的超广角镜头+1200万像素的广角镜头，比iPhone SE(第三代)多了一个镜头。续航方面，电池容量为2438mAh。两者对比来看，除了续航，iPhone 13 mini的各方面均优于iPhone SE(第三代)。再以受众较广的256GB版本为例，iPhone SE(第三代)售价4699元，iPhone 13 mini售价5999元，差价1300元。

1300元的差价，在屏幕、影像、外观方面均有明显的差异，选择iPhone 13 mini的优先性自然是大一点。而作为消费者的你们，该考虑的是这1300元的差价是否值得这些差异。从笔者个人的角度来看，其实并不值得购买，同样作为iPhone的小屏手机，iPhone 13 mini的可玩性是远高于iPhone SE(第三代)的。同时，这两款iPhone的定位也是有所不同，一个是中端入门级产品，一个是高端产品系列。两者对比之下，反而凸显了iPhone 13 mini的高性价比。因此，小屏用户在入手时要慎重考虑，根据自身需求来购买。