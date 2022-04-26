iQOO Neo6之后，iQOO又有新品发布？

作者：云隐

【天极网手机频道】iQOO Neo6发布已有半月左右，相信不少用户已经体验过了。作为一款主打游戏体验的次时代游戏旗舰，iQOO Neo6的配置自然也是顶配，全新一代骁龙8移动平台将其与旗舰机的距离无限缩小，带来了优异的游戏体验。然而，继iQOO Neo6发布之后，网传iQOO又有新品即将发布，我们一起来简单了解一下。

第一款是与iQOO Neo6同系列的iQOO Neo6 SE。配置方面，采用一代神U骁龙870，在中端手机上搭载属实是越级的配置了。屏幕方面，搭载一块6.62英寸FHD+120Hz OLED居中单孔直屏。充电与续航方面，采用4700mAh的大电池+80W功率的急速闪充，与iQOO Neo6基本一致。

另外一款新品则是iQOO Z6 Pro。配置方面，采用骁龙778G移动平台，搭载一块6.44英寸的大屏幕，分辨率为1080×2400，刷新率最高为90Hz。充电与续航方面，iQOO Z6 Pro同样采用4700mAh大电池，外加66W功率的有线快充。影像方面，配备6400万像素的主摄以及800万像素+200万像素的副摄，前置摄像头则为1600万像素。

从以上爆出的信息来看，iQOO Neo6 SE除了处理器与屏幕材质之外，基本与iQOO Neo6一致，至于是否搭载独立显示芯片 Pro，目前也没有相关信息显示。而iQOO Z6 Pro，在千元机行列的配置显然也是相当不错的，拥有极高的性价比，同时从影像的参数来看，其影像体验自然也不会很差。

笔者建议，如果对于游戏有着极致的追求，iQOO Neo6无疑是最合适的选择。但如果没有相当重度的游戏需求，并且预算有限，那么iQOO Neo6 SE或许是一个不错的选择。更多相关的信息，可以关注天极网的后续报道。