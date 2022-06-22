手机频繁提示更新系统，更新了会变卡？

作者：云隐

【天极网手机频道】在移动互联网普及的今天，手机的功能呈现出多样化的特征，逐渐成为了大众日常生活的必备用品。毫不夸张地说，人们使用手机的时间，占据了生活很大的比例，因此也会面对着手机突发的各种问题。手机系统，直接影响着用户每时每刻的实际体验，其出现的问题显然是较为显著的。在系统更新方面，有的用户会认为：手机更新系统之后会变卡，但手机却频繁提示更新，到底该不该更新？

在解答以上问题之前，我们先来了解一下手机更新的内容以及更新的目的。手机的系统更新，一般分为大版本的更新与小版本的更新。以iOS系统为例，大版本的更新主要指iOS 14更新为iOS 15。这种跨版本的更新，往往会涉及到大范围的变化，例如图标、页面、功能等整体的变化，可能会与上一个版本的系统截然不同，是从视觉、触觉乃至听觉上给予用户以全新的体验。当然，这种大版本的系统更新，是手机厂商基于大数据的调研以及自身产品的更新节奏，所进行的版本迭代，并不是适用于所有人。因而少部分用户可能会不习惯新的系统，这也是其不愿意更新系统的原因之一。

而小版本的更新则是iOS 15.1更新为iOS 15.4，例如新增了“戴口罩面容解锁”，让用户解锁手机更加便利;备忘录里新增“扫描文稿”的功能，方便用户记录数据等。这种小版本的系统更新，涉及到的一般是某项功能的新增或改善，并不会让用户产生过多的不适之感。此外，小版本的系统更新还会涉及到系统漏洞的修复、系统安全补丁的修复，这些对于用户的影响微乎其微，基本不可查，但却是必要的更新。毕竟，这种修复系统漏洞的更新往往与手机的安全性相关。

由此看来，手机系统的更新内容主要涉及到功能、UI、安全等内容，其主要目的体现在功能性与安全性两方面。因而手机系统的更新，旨在提升用户的使用体验，解决用户手机中存在的某些问题。至于更新系统后手机变卡，一般与手机的内存与处理器有关。手机系统的更新，由于新增了某些功能，需要占据的内存自然也会有所上升。如果用户的手机本身的内存所剩无几，那么更新后内存不够，自然会造成卡顿。而手机的处理器作为手机的核心，承担着手机系统的整体运行，当更新的系统超过了手机处理器的负荷之后，手机也会存在卡顿的情况，严重的话可能会造成系统崩溃。

因此，在更新系统之前，可以先查看自身手机的内存，是否承担得起更新系统所需的内存，再决定是否进行系统更新。同时，通过官网了解系统更新能够支持的机型，避免更新系统后过于卡顿，却回退不了旧系统。对于频繁提示的系统更新，以及系统自动更新，可以通过手机设置里的“通知”与“自动更新”关闭。

在手机各方面硬件逐渐成熟的情况下，如今的手机整体性能是超乎大部分人的需求的。一般而言，一款今年的全能旗舰，是完全能够支撑普通用户使用五年左右的时间。而手机厂商对于系统的推送更新，也会保持在很长的一个周期，并不会放弃对旧旗舰的支持。所以，在系统更新方面，只要内存足够，并且愿意尝鲜的用户，完全可以放心更新。