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OPPO发明专利授权量稳步提升 位居2019年9月单月榜首

2019-10-15 10:08 作者：雷文信

　　【天极网手机频道】国家知识产局发布了2019年9月发明授权专利情况，OPPO广东移动通信有限公司以266件发明专利授权量位列企业专利权人(未做权利人合并)榜首，排名第二、三位的企业分别是华为和国家电网公司。

　　面对通信技术迭代，OPPO在不断提升产品竞争力的同时，也持续聚焦技术的创新发展，并在2019年投入100亿研发资金，用以提升企业研发创新实力和技术储备，将研发团队扩充到一万人以上。此外，为实现全球市场均衡发展，推动全球市场拓展，OPPO正通过自研技术专利保护和高价值技术专利收购，稳步加快全球专利布局步伐。

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　　9月公告涉及的发明授权专利主要集中在H04(电通信技术)、G06(计算;推算;计数)、G01(测量;测试)、H01(基本电气元件)和A61(医学或兽医学;卫生学)五个大类。OPPO在H04(电通信技术)、G06(计算;推算;计数)和H01(基本电气元件)三大细分领域排名持续突破新高，并蝉联高位。

　　在G06(计算;推算;计数)大类中，OPPO广东移动通信有限公司以101件发明专利授权量位列第一，腾讯科技(深圳)有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司相继位列第二和第三。值得一提的是，这也是OPPO连续第二个月获得该类别排名首位。

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　　在H04(电通信技术)大类，华为技术有限公司、OPPO广东移动通信有限公司，电信科学技术研究院分列前三位。

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　　而在H01(基本电气元件)大类发明授权量中，排名前四位的分别是中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、京东方科技集团股份有限公司和OPPO广东移动通信有限公司，最为重要的一点在于OPPO是前十位中唯一的智能终端厂商。

　　专利的储备是一个企业走出去的基础，也是企业决胜市场的关键。截至2019年9月11日，OPPO全球专利申请量超过38000件，授权数量超过12000件。其中，发明专利申请数量超过32000，发明专利申请在所有专利申请中占比84%;实用新型专利授权数量3578，外观设计专利授权数量795，PCT国际申请公开数量 3036。在研发主航道之一的5G领域，OPPO当前在全球20多个国家和地区持续布局5G通信标准专利，截至目前共完成超过2500族全球专利的申请。

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雷文信

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