十大心动理由出炉！体验官王嘉尔助阵vivo S12体验开箱活动

作者：毛毛

【天极网手机频道】作为新一代先锋影像旗舰，vivo S12系列全面表现强悍无短板的特性引起了不少消费者与粉丝的注意，无论是产品的色彩美学、设计工艺，还是在“自拍”优化上，都能看出vivo对旗舰性能与影像的全面探索。在今天上午，vivo透过官微上线“王嘉尔挑战视频”公布王嘉尔将成为体验官，并且王嘉尔将参与12月30日晚20点“超S专家报告”的体验开箱活动。

同时，vivo公布一张“vivo S12 十大心动理由”长图，包括vivo S12在航空铝一体中框、光致变色2.0、后置1亿像素、前置4400万双摄等方面的优势和升级，让广大消费者对新机亮点一目了然。

外观上，vivo S12 Pro延续轻薄优雅的设计基因，在升级电池容量达到4300mAh的同时，进一步将TW盖板厚度减薄约19%，FPC厚度减薄约29%，前摄与盖板间隙减薄约30%，塑造整机仅171g、机身薄至7.36mm，带来舒适的握持手感。配色上，vivo S12系列带来了暖金、屿蓝、耀黑三款配色，满足不同用户不同的审美需求。其中，暖金配色采用了光致变色2.0技术，选用了更好的变色材料，变色阈值更宽，变色响应速度更快，在变色前是橙金色，变色后是蓝绿色，呈现不一样的色彩风格。

vivo S12 Pro专业级前后置影像系统，实力再升级，开启影像新篇章。前置5000万像素柔光双摄，搭载定制三星JNV超清传感器，搭配ISOCELL 3.0像素隔离技术和双色温四柔光灯，满足用户自拍补光需求;后置108MP像素超清主摄，支持全景HDR+夜景功能，让拍照更有直出大片效果。

全面出色，自然全面肯定。vivo S12 Pro搭载年度旗舰5G芯片天玑1200，拥有先进的6nm EUV制程工艺，集成了5G modem，整机功耗更低;还有双效内存融合+4G技术、游戏BOOST模式等软硬件调校优化，可以维持高性能长时间稳定输出，轻轻松松让你成王者。

目前vivo S12系列已在线上官网、天猫、京东、苏宁，和线下合作门店展开火热预售。售价方面，vivo S12 8GB+256GB版本售2799元，12GB+256GB版本售2999元;vivo S12 Pro 8GB+256GB版本售3399元，12GB+256GB版本售3699元，将于明天(12月30日)正式开售，如果想要拥有一款全面出色的影像&性能旗舰，vivo S12系列是不二之选。