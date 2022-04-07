积极自救？三星将为Galaxy打造专属芯片

作者：夏初

【天极网手机频道】4月7日消息，韩国媒体Inews 24报道称，已确认三星电子计划专门为其智能手机Galaxy开发应用处理器 (AP)。由于Galaxy S22系列最近在游戏优化服务 (GOS) 之后卷入全球定位系统 (GPS) 的争议中，为Galaxy打造专属芯片成为一个振作业绩、提升品牌形象的突破口。

在上月的市政厅会议上，在一名三星员工发问“GOS 的争议将如何解决？”之后，三星电子MX业务总裁卢泰文宣布，将打造Galaxy独有的应用处理器(AP)。眼下，三星电子正在努力应对与Galaxy S22相关的GOS(游戏优化服务)争议。GOS是指在玩高端游戏时优化智能手机状态以防止过热或过度耗电的功能。然而，三星电子因将该功能安装为强制性功能而受到批评，无论用户意愿如何，都会降低性能。



卢泰文

在Galaxy S22系列中，高通的骁龙8 Gen 1和三星的Exynos 2200 均有搭载，而三星电子代工生产第一代骁龙 8 和 Exynos 2200 的良率问题已经被业内知晓。此外，部分Galaxy S22用户抱怨GPS无法正常工作。如果出现GPS错误，则确定问题出在Exynos 2200。

但是需要注意的一点是，Exynos系列并非三星专为Galaxy设计的芯片。科技博主@冰宇宙解释说，制造芯片的三星System LSI部门与三星的移动部门(称为MX或Mobile eXperience)并没有非常密切的关系。这两个部门更像是买方与卖方的关系，三星MX部门只是System LSI部门的客户之一，除此之外，三星的芯片制造部门不仅为三星品牌的手机制造芯片，还拥有vivo等其他客户，其目的是增强作为Galaxy专业产品的品牌可靠性。

为了应对这一切，三星现在在制造芯片时可能会采取与苹果相同的方法――专注于制造满足其Galaxy手机需求的芯片，而不是考虑将其出售给其他制造商。当然，三星也有可能与高通或联发科合作生产新芯片，但目前还不确定。

尽管三星一直试图将其自研的Exynos芯片提升到与苹果和高通的竞品的同级别水平，但很遗憾，迄今为止这些努力都失败了。两年前，三星公司放弃了Mongoose内核转而采用ARM的设计，Exynos一度展露了竞争力，但是无奈对手实力确实太强。目前三星最新的旗舰芯片Exynos 2200采用了与AMD合作制造的GPU，同样被三星寄予厚望。

事实上，Exynos在应用处理器市场的地位正在减弱。根据市场研究公司 Strategy Analytics的数据，三星电子去年在 AP 市场的份额仅为6.6%。这明显低于高通(37.7%)、联发科(26.3%)和苹果(26%)。而性能方面，苹果A系列仿生芯片领跑全球，其产品至少领先同级别竞品1-2年。

对于三星来说，目前首先要解决的问题并非在性能上对标苹果，而是提升工艺以及良品率。就拿友商台积电来说，至少要让大家在提到三星工艺的时候，不会毫不犹豫地把票投给台积电。此外，骁龙8 Gen1与三星Exynos 2200在今年确实可以说是遭遇了滑铁卢，且不说苹果遥遥领先到已经对自家芯片进行阉割刀法，联发科带着天玑9000、天玑8100等芯片在后面虎视眈眈，并且已经斩获了一定的市场口碑。骁龙8因功耗、发热以及各种“负优化”而被用户吐槽，这也是三星自研所必须要引起重视的点，散热能力也是一款AP成败的关键。

不过好消息是，如果三星真的能拿出“真本事”，未来的芯片市场群雄并起，那可就好看多了。