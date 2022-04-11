强强联合！OPPO携手西安交通大学成立数学与未来泛在软件联合实验室

作者：LL

【天极网手机频道】近年来，不少科技厂商会选择与国内外高校合作，创建各式各样的联合实验室，共同探索与研发面向未来的技术，从而为人类带来更为先进的服务。近日，在西安交通大学的126周年校庆上，OPPO正式与西安交通大学签署合作协议，共同创建 “数学与未来泛在软件体系”联合实验室。

据了解，本次协议主要由西安交通大学副校长柴渭教授与OPPO产学研事务部部长秦征通过线上的方式完成签署。作为强强联合的实验室，双方秉持着“以用户为中心的泛在服务建设”的核心目标，开展针对万物互融理念下的多设备互联互通、跨应用功能体验等人、机、物互联领域的专项研究，同时通过培养人才与技术赋能培训，提升泛在服务软件开发的产学研交流互动，共同推动中国泛在操作系统自主研发的跃迁。

“泛在服务”的理念，OPPO早在2021年的ODC大会上就曾提出。自那以后，OPPO便致力于提升用户的主动式服务体验，其逐步提升的软硬件感知交互能力与计算决策能力，更是为其提供了坚定的基础，覆盖越来越多的使用场景，让用户深受其用。而西安交通大学作为国家“双一流”大学，拥有国内领先、国际一流的教学和研发水平，在国家人才培养、新能源、人工智能、自主软件研发与应用等多个领域均硕果累累，并于泛在操作系统的研究方面同样具备领先优势。因此，从一定程度上来看，OPPO与西安交通大学的合作算是不谋而合，双方在“泛在服务”方面均有建设，属实是强强联合。

根据双方签订的合作协议，未来双方将本着优势互补，互利多赢的原则，基于联合实验室，围绕大数据与人工智能的数学研究、最优化算法与应用、泛在软件体系技术、多媒体创新技术、无线通信系统、面向终端数据库技术、区块链技术应用等多个技术研究领域展开科学与工程化的联合研究工作，并通过联合实验室搭建技术需求与科学研究的桥梁，探索面向泛在计算场景的操作系统新理论及其软件定义新方法，力争形成泛在操作系统基础理论、方法技术与生态构建的有机体系，真正打通“产学研用”，以自身能力赋能和共建产业生态。

更为重要的是，在联合培养工程和研究人才方面，双方将共同面向本科生、研究生在OPPO设立实习基地，深化产教融合，对接产业界需求，以提升本科生应用技术水平，为研究生创造更多了解产业界需求和对外交流与合作的机会。而针对博士研究生的培养，则会提供括共同探索科研方向，在OPPO设立科研实践基地等更佳条件。此外，西安交通大学还将发挥自身培训优势，面向OPPO相关技术人员展开更加系统化的方法赋能和技能培训，从而真正促成“产教融合，协同育人”目标和愿景的实现。

仅从人才培养方面来看，双方本次合作着实是较为深入，这也体现了双方共同推动泛在服务发展的决心。笔者以为，随着双方的深入合作，相信在不久的未来，“泛在服务”的理念会被越来越多的人所接受。同时，双方在泛在软件领域取得创新性成果，也会快速应用于各类智能终端，以不断优化的科技产品和智能体验，让广大消费者享受到更美好的泛在服务体验，与产学研各界共同微笑前行。当然，未来具体会如何，还是让我们拭目以待。