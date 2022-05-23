OPPO Reno8 Pro+实现芯片级APP相机增强

作者：惜

【天极网手机频道】在手机的众多功能中，影像体验非常重要对用户来说至关重要。在传统手机中，第三方APP也支持调用相机的功能，但其拍照、视频的功能往往不如原生相机，甚至不支持原生相机美颜、变焦等功能，大幅影响使用的便捷性。

但随着马里亚纳X芯片的发布、落地，第三方APP调用相机时，就不会再有瓶颈，使用第三方APP也能享受到原相机级别的体验。在最新发布的OPPO Reno8 Pro+手机就搭载马里亚纳X芯片，为第三方APP带来近乎原生相机的使用体验。

硬件配置方面，OPPO Reno 8 Pro+搭载，拥有5000万像素的索尼IMX766主摄、800万像素超广角和200万像素的微距镜头。在马里亚纳X的支持下，手机还支持芯片级4K超清夜景视频、4K HDR视频，同时还有芯片级的第三方APP相机增强，用户无需再繁复的在原相机和应用之间切换。

除了马里亚纳X带来的第三方APP相机增强外，OPPO Reno8 Pro+的影像系统同样非常出色。在逆光场景下拍摄视频，能够清楚看到手机将画面的高光部分压制，同时提升背景色宽容度，带来更丰富的细节。在极昏暗的场景中，大尺寸的CMOS带来的更多的进光量，并在马里亚纳X算力的加持下，实现了清晰的夜景视频，同时降极好的将噪点控制，记录更丰富的画面细节。

OPPO Reno8 Pro+搭载天玑8100-Max移动平台，最高支持80W有线充电、X轴线性马达，6.7英寸的120Hz高刷屏幕。外观提供“逍遥青”和“ 漫游灰”以及“暗涌黑”三种配色，同时也是Reno系列手机中最轻薄的产品，整体已经可媲美旗舰产品。