1199元！vivo Watch 2正式开售：14天长续航+独立通话，超高性价比

作者：千年

【天极网手机频道】前不久，vivo发布了全新一代智能手表vivo Watch 2主打eSIM独立通信、7天强劲长续航、全天候健康监测、智慧生活助理等功能，售价1299元。这款智能手表目前已经开售，纠结是否要购买这款智能手表的小伙伴，可以参考笔者写的这篇产品解读文章。

和业内标杆苹果Apple Watch不同，vivo Watch 2更多的是强调长续航，因此在智能化方面有所薄弱。vivo Watch 2的续航时长最高可达14天，如果保持独立通信模式，那么续航也长达7天，而注重海量应用生态的Apple Watch官方标注的续航时长为18小时，实际体验下来，一天一充是最起码的。

为什么智能手表的续航如此重要？

最近一两年，智能手表虽然很火，但是大部人还是认为比较鸡肋，其中最主要的原因就是续航太短。

因为对于大多数用户来讲，智能手表在大部分场景下的“装饰属性”都要大于“功能属性”，它的重要性远不如智能手机。如果手表需要频繁充电，那么大多数用户并没有动力经常去重复充电的动作，很多用户在购买智能手表后，往往只能保持三天的热度，之后就会迅速失去耐心。

苹果Apple Watch虽然续航短，但苹果生态下的用户粘性让其可以成为市场上领头羊。而对于非苹果生态用户而言，长续航的智能手表更有使用的价值。

vivo Watch虽然不支持海量的应用生态，但是毕竟具备独立通信功能，想要保证长续航水平并不容易。vivo Watch是采用“主控芯片+通信芯片”的架构来实现低功耗运行，主控芯片主要用于驱动手表运行，通信芯片负责智能连接网络，将运算与联网分开，降低了运算平台的基础功耗。

佩戴长续航手表的一个好处是，你常常会忘记自己戴了一块智能手表，完全忘记充电，而它就像贴身管家一样，24小时监测你的身体健康数据，只有它需要的时候，才会意识到它的存在。要让科技产品真正提升消费者的生活质量，首先得让它做到“活好不粘人”。

智能手表当下最大的作用：运动健康管理

智能手表的意义是什么？是打电话？下载APP？如果是这样，那么还需要智能手机干什么？

智能手表绝对不是智能手机的替代品，更不是附庸，而是要发挥出独立的生态价值。目前业内主流认识是，智能手表的核心价值就是运动健康监测，因为智能手表是目前唯一可以24小时紧贴用户皮肤的个人终端。

vivo Watch 2支持全天候的心率监测，连续血氧监测、睡眠监测、压力监测等，此外还有呼吸训练、喝水提醒等。根据官方说明，vivo Watch 2支持四大卫星定位系统，并且搭载光学心率血氧、加速度、陀螺仪、气压海拔、地磁、环境光传感器，不管是运动监测还是身体健康监测，数据精度都能够保证。

从实际体验来看，即使是在中午小憩半小时，vivo Watch 2也能精准检测到用户进入睡眠状态，并且还能分析出浅睡、深睡、以及快速眼动等不同的睡眠状态，并且在APP上用不同颜色的竖条标注出来，同时会对睡眠质量进行打分，以及给出相应建议。

在运动监测方面，vivo Watch 2 支持户外 / 室内跑、步行、泳池游泳、户外 / 室内骑行、登山、越野跑、跳绳、椭圆机、划船机以及自由运动等多种运动模式，基本上涵盖所有主流的运动项目。

运动过程中，vivo Watch 2会有语音播报来提示当前的运动进度，运动结束后，也会生成专业的科学分析报告，提出运动建议。

值得一提的是，vivo Watch 2虽然不支持海量的应用生态，但是支持下载网易云音乐和喜马拉雅有声书，在独立通信功能的支持下，出门运动完全不需要带手机出门，就能直接边运动边听歌，并且还能接听来电。

其他方面，vivo Watch 2还支持50米防水，还有全国近300座城市地铁公交并模拟门禁卡，也支持支付宝和微信支付，遥控拍照，查找手机，打车动态提醒，百度地图导航等，该有的功能一应俱全。

总体来看，vivo Watch 2算是一款比较全面的智能手表，并不比其他2000元价位的智能手表差，不仅拥有超强的14天续航、精准的运动/健康监测，而且旗舰智能手表该有便利功能它也一应俱全。因此，在1299元的价位上，vivo Watch 2绝对算是一款相当有竞争力的智能手表。