「视听触」全维升级，iQOO Neo6打造沉浸游戏体验

作者：墨将

【天极网手机频道】此前iQOO正式宣布，即将在4月13日推出全新的iQOO Neo6。天极网了解到，新机将搭载骁龙8处理器与独立显示芯片 Pro，将带来旗舰级的性能及高帧体验表现。4月7日，@iQOO手机官微再次透露游戏相关亮点，iQOO Neo6将搭载由屏下双控压感领衔，双路线性马达和封闭式立体双扬协力的游戏操控系统，希望凭借传承自数字旗舰的游戏操控“内挂”为广大手游玩家带来掌控感和沉浸感。

对喜欢玩游戏的用户来说，操控在游戏体验中非常关键，也是玩家进入游戏世界的直接介质。iQOO独有全维度的游戏操控系统拥有极为先进的操控理念，从诞生以来就受到用户的好评。以屏下双压操控为例，在具备游戏肩键相同功能的基础上，采用了更为内敛的“屏下”设计，可以让双指变四指，省去食指大幅运动操作的同时，充分发挥大拇指的灵活可动性。同时，相对于需要独立存在于机身上的物理肩键，双压在外观上“冒犯感”更少，产品设计师在设计iQOO Neo6时，可将其设计得更为主流风格。

除了屏下双压操控，双路线性马达和封闭式立体双扬也为用户带来沉浸的游戏体验。正如1+1大于1，单个马达的振感效果再好，对于一款大屏手机来说，都无法在横屏状态下的机身左右为用户提供多样化的振感反馈，而双路线性马达分布在机身左右，可以根据不同游戏的需求带来多种组合式的振感体验。至于封闭式立体双扬，无论是游戏时候的听声辨位，还是游戏BGM的播放，都离不开它的功劳。从目前爆料信息来看，iQOO Neo6或不负游戏性能旗舰之名。至于新机还将带来哪些惊喜，4月13日，我们不妨期待。