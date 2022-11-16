骁龙8 Gen 2支持光追，手游《逆水寒》率先适配，效果惊人！

【天极网手机频道】今天早上，高通在三亚和夏威夷两地同步举行2022骁龙峰会，带来全新骁龙8 Gen 2旗舰手机芯片，并宣布第二代骁龙8支持光线追踪效果，将携手网易在手游《逆水寒》中率先实现基于骁龙8 Gen 2的光追画面，为移动游戏沪指树立全新行业标杆。

第二代骁龙8平台保持与前代相同的核心数量，采用1+2+2+3的架构，使用一颗3.2GHz的超大核Kryo Prime，该核心基于X3超大核打造而成。同时配备四颗频率为2.8GHz的大核和3颗频率为2.0GHz的小核，能够给骁龙8 Gen 2带来35%的CPU性能提升和40%的能效提升。

骁龙8 Gen 2足够扎实的CPU性能为手游打下坚实的基础，而骁龙8 Gen 2搭载的全新Adreno GPU则让手游画面产生质变。这次Adreno GPU支持光线追踪技术，使得骁龙8 Gen 2在GPU方面有着25%的性能提升和45%的能效提升。

此前天玑9200也宣布支持光线追踪技术，不知道与这次骁龙8 Gen 2上的光追技术相比，哪一个平台的效果会更好。骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。

Adreno GPU硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。当Adreno GPU和Kryo CPU同时出现在骁龙8 Gen 2上时，这意味着手机也将迈入次世代手游时代。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

会上，高通与网易游戏雷火事业群共同宣布，双方将基于第二代骁龙8平台，利用旗舰级武侠游戏《逆水寒》手游展示基于硬件加速的实时光追特性，为移动游戏画质树立全新行业标杆。凭借Adreno GPU强大的性能和出色的硬件光追表现，共同探索光追特性的广阔前景，共创一个画面更加真实，会呼吸的《逆水寒》手游，重塑一个真真意义上的武侠开放世界。

在实际演示中，没有开启光追效果的《逆水寒》虽然能够表现出水面的波光涟漪，并且可以微弱的映射出水面上的物体，但无法达到全反射的镜面效果。这样的表现类似于手机初期交互中的动效设计，始终保持匀速的动效让人眼感受不到真实，毕竟在物理世界中任何物体的运动速度都是非线性的。

而未开启光追前的游戏画面就像匀速的动效交互一样，不符合物理世界中的真实反射效果，更像僵硬的贴图。当开启实时硬件级光追效果之后，游戏引擎能够模拟真实世界中的光线反射规律来渲染画面，呈现出更加符合物理定律的画面表现。

水面可以真实反射出武侠世界中的天空、竹林等物体，并且随着水波涟漪同样表现出现实中微漾的倒影效果，做到色彩真实绚烂，画面层次丰富清晰。开启光追后，不止水中倒影质感提升，极富侠客元素的刀剑也在光追的加持下为玩家带来刀光剑影般的真实感，不仅能够让玩家身处这以假乱真的武侠世界中，还能让玩家亲身感受侠客交手瞬间手中武器所呈现的真实质感。

就连陶片、瓷器等弱反射物体同样可以根据不同环境带来不同反射率的逼真光效果，呈现更多精致画面细节，让“会呼吸的江湖”再进化，使这江湖中的一草一木都更加灵动自然，为玩家构建一个独立于现实世界的“第二世界”。

网易高级总监、逆水寒手游制作人邹珈璇表示：“光追是通过对每根光线做传播上的追踪来实现渲染效果的技术。通过光追能够得到最接近真实世界的光影效果。但是由于这项技术需要极大的算力支持，必须从硬件层面做深度的支持。行业领先的画面表现力是逆水寒游戏品牌的重要特点，我们一直渴望能在手机上做出划时代的游戏画面。这次通过和高通的技术合作，依靠第二代骁龙8强大性能的支持，我们真正将光追落地到了手机平台上，对手机游戏画面是一次意义重大的提升。”

自从光线追踪技术问世以来，在游戏领域就一直受到广泛关注。此次高通和联发科不约而同将这项技术带到移动平台，其中深意不言而喻。随着手游市场的不断发展，手游不再成为无聊时间的消遣方式，已经开始从“有”到“优”的转变，而在这个过程中，高通连发科如果能够提前抢滩登陆，那么对于未来的手游技术，将掌握极大话语权。