工信部推出一键解绑功能：即日起号码绑定互联网账号可一键解绑

作者：弈秋

【天极网手机频道】6月8日，微博#工信部推出一键解锁功能#话题引起热议，据悉工信部旗下的中国信息通信研究院在推出“一键查询”功能后，现又推出的“一键解绑”功能已在官方公众号后台上线。“一键查询”可以查到该手机号注册绑定的互联网账号情况，而“一键解绑”提供解除本人持有号码前即号码注销重启前，号码注册绑定的互联网账号关联关系，即本人持有号码期间绑定的互联网账号不受影响。

此项服务说明介绍到，中国电信、中国移动、中国联通在网手机用户(不包含2021年前携号转入用户)都可以申请使用本服务。若未经持有号码人授权，不得使用本服务。同时用户不得利用本服务从事侵害他人合法权益之行为，否则将有权拒绝提供本服务。

若不清楚一键解绑互联网软件绑定的手机号入口在哪里，大家首先需要关注“一号通查”官方微信公众号，然后点击公众号的服务;接着在号码绑定菜单栏里选择一键解绑，输入自己的手机号点击查询，这样就可以看到自己能解绑的互联网服务范围账号。不过需要声明的是，具体看官方介绍的申请页面为准。笔者也试了一下，这个解绑覆盖的互联网应用范围如同大家所看到的只有微博、淘宝、抖音、今日头条、美团、大众点评等几个应用，希望后期能覆盖更多互利网应用APP。

也建议各位用户朋友不是单纯为了好玩去尝试该功能，操作的时候还是需要慎重选择。总体来说这个“一键解绑功能”还是挺很方便的，不用我们一次次在需要解绑手机账号的应用后台单独操作。体验了之后感觉该功能有些还不成熟，或许是刚推出不久的缘故，不过咱们也期待这项服务能真正落实完善，后续接入更多可以解绑的互联网应用APP账号。