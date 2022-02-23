OPPO Find X5影像升级：不止马里亚纳X，还有自研3A算法

作者：LL

【天极网手机频道】当算法与手机相遇，计算摄影的魅力就逐步彰显在大众面前。然而，产品同质化的大趋势下，消费者对手机影像的要求正在逐步提高，寻求创新的手机厂商开始走上了自研之路，试图通过自研影像芯片来拓展市场。

近日，OPPO官宣OPPO Find X5新品发布会将于2月24日召开。作为本次重磅新品的Find X5系列，其相关动态信息，自然引起了行业内外的广泛关注。根据OPPO官方微博的动态来看，OPPO Find X5系列本次在影像上会有很大的升级，官方称之为“OPPO最冒险的一次影像投入”。

据了解，OPPO Find X5系列将会搭载自研影像NPU马里亚纳 MariSilicon X。这款OPPO自研的芯片，此前曾在OPPO未来科技大会2021上展示过。这是一款基于面向未来AI时代的DSA新黄金架构理念，通过自主创新的IP设计以及6nm先进制程，带来空前强大的实时AI计算能效，领先行业的Ultra HDR能力，无损的实时RAW计算，以及最大化传感器能力的RGBW Pro。

简单来说，马里亚纳X让安卓AI视频，首次拥有了4K表现，也让4K视频，第一次拥有了AI能力。毫不夸张地说，这完全是以芯片级技术突破成就计算影像的新标准。

此外，OPPO Find X5系列还将采用自研的3A影像算法。目前大部分厂商的3A算法是从芯片厂商购入，OPPO既然能够自研出3A算法，说明其在传感器、芯片和算法各方面技术有了突破性的进展，势必能够带来更具针对性的影像提升。在此之前，OPPO也曾官宣与哈苏达成影像战略合作，那在本次的OPPO Find X5系列完全有可能会采用哈苏的相关影像技术，呈现更加自然的色彩。

笔者认为，无论是马里亚纳X还是自研的3A算法，都是毋庸置疑的先进技术，定然能为手机带来更加出色的影像能力。至于在OPPO Find X5系列上的适配性如何，可以和笔者一起锁定2月24日19:00的发布会，届时一切皆会揭晓。