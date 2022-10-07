Sensor Tower：全球游戏市场七年来首次下滑

作者：毛毛

【天极网手机频道】早在今年7月份的时候，市场研究公司Ampere Analysis公布一份数据，数据显示游戏市场经历7年的连续增长后，预计在今年迎来首次下滑，全球电子游戏销售额在2022年预计将下降1.2%至1880亿美元。而在近日，游戏产业分析机构Sensor Tower发布《2022年移动游戏市场展望》报告，报告显示，2022年全球手游市场收入或将达860亿美元，同比下滑2.3%。不过荷兰市场研究公司Newzoo预计，2022年全球游戏玩家约为32亿，到2025年将增至35亿，游戏市场规模将达到2257亿美元。

Ampere Analysis的数据分析显示，2019年到2021年这两年间游戏行业的规模增长了26%，达到创纪录的1910亿美元。有业内人士表示，虽受到大环境影响给人们带来极大不便，但游戏行业在2020年和2021年却高速增长，基于这种高基数，2022年呈现出增长乏力的趋势。

看回Sensor Tower的数据报告，2021年第一季度苹果App Store和Google Play商店的手游营收在达到历史最高点226亿美元，但在今年第一季度下滑了大约6%至212亿美元，不过这个数据依然是比2020年第一季度高出近20%。在今年第二季度，App Store和Google Play手游营收约为201亿美元，比去年同期下降了6.9%。这份数据跟去年相比的话确实有点挑战，但如果是从2019年比的话整个海外游戏的增长接近翻了一倍。

再根据OpenMediation发布的《2022年年中全球手游市场报告》数据来看，2022年全球游戏厂商减少1/5，上半年全球游戏数量相较去年同期减少近三千款，2021年Q4下跌最为严重，腰尾部游戏厂商没有足够的资金维持大环境带来的冲击，游戏市场表现出明显的缩水。

而财报显示的数据也可以看出，包括索尼、腾讯等这样的全球游戏大厂在今年均面临游戏业务下滑的挑战。索尼集团在8月公布了2022财年第一季度整体业绩，显示其游戏及网络服务业务(G&NS)第一季度销售收入6041亿日元，营业利润528亿日元，均较去年有所下降。而下滑原因主要是包含附加内容在内的非第一方游戏和第一方游戏的销量下滑，以及现有游戏软件开发的成本投入增加。腾讯最新公布的2022二季度财报显示，本季度网络游戏收入也仅425亿元，同比下降1.2%。

不过在如此严峻的情况下业内人士还是保持着乐观预期，预计游戏市场在2023年将重回增长轨迹，到2026年将上升至1170亿美元，未来几年内的年均复合增长率约为5.6%。具体到各区域游戏市场，拉丁美洲、亚太地区、中东和非洲等新兴市场的增长迅速，将在2022年及之后的几年里成为增长的主要力量。在这些地区，更完善的移动互联网基础设施、亲民的移动互联网价格以及不断壮大的中产阶级都是玩家数量增长的驱动力。

长期来看，游戏行业仍是一个有潜力的市场。随着元宇宙、VR/AR等新的硬件与交互形式出现，游戏领域在未来仍然非常有想象空间。