全能生产力工具！vivo Pad平板上手简评

作者：惜

【天极网手机频道】vivo在4月11日的新品发布会上，正式带来旗下首款平板电脑――vivo Pad，拥有不俗的颜值和优秀的硬件配置，让它能够兼顾娱乐和生产力两大需求。

低调外观设计

vivo Pad提供深空灰和天蓝色两种配色。与天蓝色的年轻活力相比，笔者拿到的深空灰版本更沉稳、低调。背面与中框之间采用一体成型工艺，背面与直角边框间的细微倒角，保证vivo Pad拥有高度一体性的同时，进一步提升上手的舒适性。

在横屏状态下，vivo Pad左右两侧边框上各两组扬声器开孔，支持杜比全景声功能;电源和音量按键设置在横屏状态下的上方中框;全功能Type-C接口位于左侧中框上，可谓用户提供高速传输、高清投屏等功能，让它成为生产力工具。

vivo Pad正面搭载一块11英寸、120Hz高刷新率的LCD屏幕，拥有2560*1600的超高清分辨率。屏幕拥有1500:1的对比度、最高480nit亮度，支持HDR10和P3广色域，2048级智能背光、环境光自适应以及通过德国莱茵TUV认证、获得国家眼科中心自然护眼评测证书等硬件级防蓝光护眼。

除了vivo Pad之外，vivo还为其配备了专用的触控笔和智能触控键盘。

vivo Pad触控笔支持4096级压感和侧锋书写，笔上的智能按键不仅能够提供全局截屏功能，同时还能快速切换擦写模式。

vivo Pad智能触控键盘支持无级调节支架，能够在0-155度之间自由调节。键盘采用笔记本电脑常用的64键设计，并配备一块拥有5735mm2超大面积、多种触控手势的触控板。vivo Pad通过背部的智能触点与智能触控键盘连接，连接完成后就能拥有笔记本级的使用体验。

旗舰级性能体验

在玩家最关心的硬件部分，vivo Pad搭载骁龙870移动平台，最高提供8GB+256GB的存储组合。骁龙870移动平台作为2021年的次旗舰芯片，不俗的性能和优秀的功耗控制，让它得到广大用户的好评。笔者选择GeekBench 5、AndroBench和3Dmark对性能进行测试。

在GeekBench 5.4.1的跑分测试中，vivo Pad单核心1035分，多核心达到3399分，与骁龙870移动平台性能一致。

在AndroBench测试中，vivo Pad的顺序读写速度分别达到1665MB/s和796MB/s，达到UFS3.1水平。

在3DMark的Wild Life跑分测试中，vivo Pad获得4203份，平均帧率为25.20;偏重GPU性能的3DMark Wild Life Stress测试中，vivo Pad获得4200分，稳定性高达95.8%。

vivo Pad内置8040mAh电池，搭配44W FlashCharge闪充，能够快速地为8040mAh电池解决续航焦虑问题。遗憾的是，vivo Pad提供Wi-Fi 6的支持，但未提供蜂窝版本。

得益于更大的机身尺寸，vivo Pad在性能表现方面已经达到旗舰水准。

originOS HD体验

vivo Pad搭载基于Android 11开发的originOS，在系统层面提供丰富的交互功能，除了常规的分屏、小窗模式和扩展电视/显示器外，vivo Pad还加入了广受好评的一碰互传功能。

用户需要使用一碰互传功能室，只需将手机NFC感应区放到vivo Pad右上角的感应区域，就能实现与手机的快速连接，并实现拖拽文件、照片等功能。

生产力离不开键盘和手写笔，vivo为vivo Pad配备了专用手写笔和智能触控键盘。手写笔可以吸附在平板电脑顶部，使用时随拿随用。键盘体验非常不错，适中、利落的键盘段落感，带来舒适的敲击体验;超大面积的智能触控板，内置丰富的操控功能，大幅提升工作效率/

评测总结：作为vivo首款平板电脑，vivo Pad拥有非常高的完成度，软硬件的适配度达到极高水平。骁龙870移动平台、120Hz刷新率的2.5K屏幕，强大的散热系统，都为vivo Pad在影音、娱乐方面加分不少。专为办公打造的一碰互传功能，进一步提升了vivo Pad的“生产力”。