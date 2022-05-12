三星Galaxy Z Flip4渲染图曝光：边框更窄，整体变化不大

作者：景博健

【天极网手机频道】前段时间，DSCC的Ross Young透露了下一代三星Galaxy Z Flip的最新消息，它将会有着更大的外屏和电池。而在最近，知名曝料博主由@OnLeaks和外媒91mobiles放出了Galaxy Z Flip4的渲染图。

根据渲染图，三星Galaxy Z Flip4在整体设计上与Galaxy Z Flip3相似，不过按照@OnLeaks的说法Galaxy Z Flip4 展开时的尺寸为165.1x71.9x7.2mm，与Galaxy Z Flip3的166x72.2x6.9mm略有不同，机身稍微更大一点点，据称它的电池容量或将达到3400mAh或者3700mAh。

根据渲染图，Galaxy Z Flip4的显示屏边框比 Galaxy Z Flip3窄，尤其是顶部和底部的边框，而且外屏看着比之前要大了一点，但具体尺寸尚不清楚。另外，三星Galaxy Z Flip4 会有金色、灰色、浅蓝色和紫色。

这次曝光的渲染图和@OnLeaks消息与此前Ross Young的曝光是非常一致的，与前代 Galaxy Z Flip3相比是比较小的改款，更窄的边框、稍大的机身、更大的电池以及更大的外屏。按照去年的安排，三星应该会在8月份发布它和Galaxy Z Fold4，后者在整体设计上变化也不太大，依旧会是内外双屏设计，采用屏下摄像头技术，但重量可能只有260g左右，比之前轻了不少，更加接近于传统手机。