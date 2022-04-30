iPhone 14系列保护膜曝光：这难道不是安卓机吗？

作者：毛毛

【天极网手机频道】眼看要到五月了，距离苹果的秋季新品发布会又进一步，关于iPhone 14系列的消息就越来越多。近日有数码博主@ApplesClear曝光了一张疑似iPhone 14系列保护膜的图。图中的标识可以看出，iPhone 14和iPhone 14 Max采用的依然是铁刘海的设计，而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max则用的是人人吐槽的“感叹号”造型。如果图中不标注型号的话，其实大家都会误认为这是国内哪家手机品牌要发布的新机保护膜了。

值得注意的是，此前一直有相关消息称由于mini系列销量未达预期，苹果将会在下一代产品上砍掉mini系列，而此次流出的图片似乎也佐证了这一点。但如果这是事实的话，这就会导致小屏爱好者转向购买iPhone SE了。

根据早些时候的说法，苹果放弃“铁刘海”的原因是为了提高屏占比，选择感叹号的原因是不愿意放弃3D Face ID。在国产手机普遍采用屏下指纹解锁以及人脸解锁的今天，苹果却始终认为指纹解锁不方便，从而坚持Face ID，即便现在iOS 15.4支持带口罩识别解锁支付，但也仅仅支持iPhone 12系列之后的新机型，像是iPhone 11系列、iPhone X这类机型的用户而言还是很不方便，不过也有少部分用户觉得，除了感叹号的设计其实还有更好的选择，或者可以直接不改，毕竟“铁刘海”造型已经成为大家继Home键之后的经典设计了，全不全面屏的其实对于用户来说关系不是很大。

在进入工程阶段后一切已经成为定局，iPhone 14系列包含6.1英寸iPhone 14、6.7英寸iPhone 14 Max、6.1英寸iPhone 14 Pro、6.7英寸iPhone 14 Pro Max。但是在更详细的参数上并未得到官方的确认，目前网络传言的是影像上会有所升级，搭载的是4800万像素影像模组，但仅限于iPhone 14 Pro系列机型的，iPhone 14机型的还是会用祖传的1200万像素镜头。

关于性能核心配置方面，iPhone 14系列将会配备A16处理器，不过A16是A15的一个小改款，苹果只是出于市场因素才选择了如此命名方式，真正意义上的A16处理器被命名为A16 Pro，仅配备在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max当中。另外，因为iPhone 14 Pro系列厚了一点，猜测可能是为了增加那个拉胯的续航而做的努力，至于未来上市后续航能力到底如何还不好说。

最后在价格上，彭博社记者Mark Gurman称，iPhone 14 Max的售价将会“大幅下调”，预计价格将比iPhone 13 Pro Max至少便宜200美元(约人民币1300元)，要知道iPhone 13 Pro Max美版是1099美元(约人民币7242元)起，而国行版售价是8999元起，减掉200美元的话也就是iPhone 14 Max价格为899美元起，约人民币5899元;接着就是iPhone 14 Pro版本为1099美元(约人民币7242元)，iPhone 14 Pro Max则是1199美元(约人民币7901元)，比iPhone 13同系列贵了100美元。所以这么一算，大屏iPhone 14 Max还不到六千块，似乎很值得入手。

除了这些消息之后，这两天关于苹果秋季发布会延期的消息也是在网上传得沸沸扬扬。据知情人士透露，由于产能等问题，原计划5月初开始试产的iPhone 14全系都将搁置，而按照此节奏来看，量产也将受到较大影响，导致iPhone 14系列的发布将会延期，发布会可能从9月延期到10月中旬，而首批集中出货最快也要11月底。但也有消息称，苹果仍然会在9月发布iPhone 14，而且最快在10月底开始出货iPhone 14和iPhone 14 Max;iPhone 14 Pro以及14 Pro Max会再晚1-2个月，在年底前才会集中的出货。

还是那句话吧，在苹果没有给出相应的答复前大家都还是谨慎吃瓜，但是关于新机外观设计这方面大概率已经是“真瓜”了，但吃无妨。至于发布会延期和出货延期等问题其实对于现在来说还早了点，大家不着急猜测。