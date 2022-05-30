让阅读更舒心 这个618大家别错过这枚好物

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【天极网手机频道】俗话说“读万卷书，行万里路”，通过阅读，我们感知五彩缤纷，感知千奇百态。而一直以来，海信墨水屏产品凭借其健康舒适的阅读体验广受用户好评和喜爱，而最新登场的海信阅读手机A9也延续了这一优势，同时凭借一系列前沿技术加持让阅读成为舒心的享受。

对于数码产品来说，外观颜值设计的重要性不言而喻。海信阅读手机A9融入了中国传统文化的设计理念，简约大气的几何设计、流畅的机身曲线加上圆润的边角都彰显稳重内敛气质。配色方面，海信为这款产品带来了羽墨和黛青两种古典配色，由内而外地散发优雅。

高清画质精准捕捉画面内容 强悍引擎驱动高流畅动画效果

作为广受期待的护眼阅读产品，海信阅读手机A9带来了非凡的屏显效果，300PPI视网膜级清晰度展现，使得界面内容呈现均清晰可视，即使是漫画中的各种元素细节也能得到充分保留体现，带来实体漫画书般纤毫毕现的观赏体验。

为提供更好的健康舒适的阅读体验，海信阅读手机A9搭载36级可调双色温柔光灯和五通道环境光传感器，智能感知外界光线变化，自动匹配最佳的色温和亮度。所谓细微之处见真章，海信阅读手机A9阅读灯的灯珠密度从普通产品141mm25颗提升至69mm27颗，因此光照效果会更加自然均匀，实际展现的屏显效果也会更加舒适。

值得一提的是，海信阅读手机A9此次全新加持了自研的HyperWave超波形显示引擎，搭配新一代Carta1200电子膜，将显示刷新率再提升一个台阶，特别是极速模式下，单帧时间直接降至90ms以内，如此一来翻页切换更加流畅，动态内容呈现的视觉效果更加舒服。同时超波形显示引擎技术适配掌阅、微信读书、书旗小说、番茄免费小说等31款主流阅读应用，能够对画面进行自动漂白，墨水屏产品常见的屏幕发灰情况将得到有效改善。

核心参数方面，海信阅读手机A9搭载高通晓龙八核处理器，采用11nm先进工艺打造，同时搭配UFS2.1闪存和最高6+128GB存储配置，能够轻松应对各类文字内容和漫画阅读的使用需求。系统方面，海信阅读手机A9搭载安卓11全开放系统，用户可根据需求自由选择安装应用，而美感十足的系统UI搭配全新形态桌面插件可满足不同场景下的使用需求，相信大家在“翻开”海信阅读手机A9的一瞬间，便能感受到整机界面的简约贴心设计。

618狂欢购 海信阅读手机A9诸多福利送

618购物狂欢即将到来之际，海信手机京东自营旗舰店为大家准备了诸多惊喜，海信阅读手机A9，4GB+128GB版本，原价1799元起，现在预交定金100，尾款立减100，到手仅1699元。此外购机可享6期白条免息、参与直播抽半价E卡，集卡有礼、好评返现等多重惊喜，心动的朋友千万不要错过了。

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