起售价999元！首发5G对称式双扬声器酷派COOL 20s 正式开售

作者：弈秋

【天极网手机频道】酷派集团今年第一款手机酷派COOL 20s 5G在今天6月17日正式开售，有天青蓝、流萤黑与月影白三种配色版本，起售价999元。此次酷派COOL 20s 5G在同档位的千元手机里，全新出发的定位还是比较准确的。在手机系统功能方面面对定向人群的需求，都有很强的针对性。

外观轻薄设计，一般5G手机售价多在千元以上的，平均重量在200g左右。而酷派COOL 20s 5G手机3D曲面设计机身薄8.28mm，重量仅180g。支持5G双卡双待，起售价999元，是4G用户升级5G的换机优选。

搭载1318对称式双扬声器。酷派COOL 20s 5G采用了“对称式双扬声器”设计，内置当前市面上双扬声器中，有效震动面积最大的1318双喇叭单元。自研的影音模式，和全新的超大音量模式，保证优质音效与音量。酷派COOL 20s 5G是千元以内，唯一一款有双扬声器的5G手机。

性能配置等方面，酷派新品搭载天玑700 7nm芯片支持5G双卡双待。屏幕上更是配备了6.58英寸的1080p FHD+全高清大屏，支持DCI-P3好莱坞电影级色彩标准，90Hz智能变速高刷。同时，这也是千元以下唯一适配《王者荣耀》90帧超高帧率模式的5G手机，玩机体验极佳。

影像方面，酷派COOL 20s 5G搭载了5000万像素的超清主摄。其中，5000万像素镜头解析力理所当然远超同档位产品的1300万像素镜头，拍出的照片可以直接放大，细节依旧清晰。携手顶级影像算法供应商虹软定制夜景、HDR等多种AI算法，无论白天夜晚，都能带来超越同级产品的影像体验，完全超额日常记录需求。

而在内置系统方面，采用酷派自研COOLOS 2.0操作系统，内含旗舰机同款的EROFS超级文件系统，原生系统空间占用减少36%。智能内存融合与内存冻结技术，系统更快，更流畅。

同时联合腾讯安全实验室推出安全模式，保护用户财产信息安全。“简易模式”，大图标大字体，桌面与通知简洁化;可以在手机桌面底下“All Apps”的小方框下，一键查看最近使用软件和小程序，应用分门别类收纳。“双击亮码”，双击电源键亮出支付码，后续会新增双击调出健康码功能，进一步满足日常刚需。

综上全新出发的酷派，搭载天玑700 7nm芯片支持5G双卡双待，1318对称式双扬声器，1080P FHD+全高清屏支持90Hz高刷，5000万像素高清主摄，3D曲面设计180g纤薄机身，4500毫安大电池18W快充。内置酷派自研系统COOLOS有旗舰机同款的EROFS超级文件系统与智能内存融合。

并且酷派有完整全面的产品测试标准流程，产品要承受近百万次的严苛测试，才能铸就耐摔耐压耐用的硬核品质。用品质说话提供了远超行业标准的90天换机2年质保服务的承诺，此番直接树立行业品质售后新标杆。

总体来看这样一款各方面全均衡的5G千元手机，在同档位的手机机型中其表现还是比较突出的。目前，酷派COOL 20s 5G将于6月17日晚20:00点正式开售，感兴趣的用户可以前往酷派官方下的lite小程序、京东、天猫、抖音等多种线上平台了解详情。