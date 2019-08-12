三星发一亿像素传感器，为啥不率先用在Note10而给小米？

作者：李漫洲

【天极网手机频道】几天前，小米在北京召开沟通会，公开了即将发布一亿像素拍照能力的手机，让这场像素大战直接从当前的不足5000万一跃翻倍至一个亿。今日，三星也正式公开，这颗1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX传感器来自三星同小米独家定制。

其实在不久前，新回归国内的realme手机也同样在像素上有所动作，首发了基于三星6400万像素传感器的手机。又是三星!

从这里，我们都能看出三星在传感器方面的强大实力，然而同时问题也来了-为什么三星有如此高像素的传感器，但在自家旗舰手机中却几年如一日(自S7起连续八代旗舰)的使用1200万及1600万像素的“低像素”相机呢？

更有趣的是，即便像素低，但三星旗舰手机的拍照能力强悍是公认的，在DxOMark排行榜上其拍照得分几乎同排行榜首的华为旗舰机持平，甚至于不少用户还认为其实际出片素质胜过华为手机。

其实这是个老生常谈的问题。大家都知道，像素输出的高低仅代表照片的大小(分辨率及文件体积)，真正影响照片的质量的其实并非像素高低，而是感光元件自身的尺寸(相机圈儿常说的底大一级压死人)，以及单位像素的大小等因素。

拿三星Note10+为例，尽管其他配置都是目前业界顶级素质的，但从参数可以看出这款旗舰机中配置的主摄仍然是1200万像素。

而如果不看像素，比比单位像素的面积，则可以看出，三星Note10+的主摄单位像素为1.4μm，而作为对比，本次首发的1亿像素传感器的单位像素仅0.8μm，此前6400万像素的GW1也同样仅0.8μm。

从原理上看，单位像素面积越大，进光量越好，而且较低像素的影像调节也较之高像素更成熟，因此三星不在旗舰机中使用高像素传感器并不奇怪，至于成像素质，该传感器经过三星几年的调教、优化更是充分发挥了最大潜力，这一点从上半年S10+的表现就可见一斑。

基于这样的情况，三星对拍照的优化方向自然也就变为了其他方式(如多摄、Tof等)， 又有什么必要在旗舰机上冒险，采用“看似更强”的传感器呢？