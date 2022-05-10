跳水！三星S22系列贬值几乎是iPhone 13系列的三倍

作者：夏初

【天极网手机频道】5月10日消息，SellCell的研究报告显示，三星Galaxy S22系列智能手机在推出后的前两个月内的贬值程度几乎达到了iPhone 13系列的三倍。

今年2月，三星正式推出了Galaxy S22系列，此时已经距离苹果推出iPhone 13系列产品近五个月。然而在推出仅两个月后，Galaxy S22产品线整体价值缩水就达到46.8%。另一家科技大厂谷歌旗下的Pixel 6机型的表现也好不到哪里去，推出两个月后价值也下跌了41.5%。反观iPhone 13系列，在推出两个月后仅损失了16.8%的价值，仍然是目前最保值的机型。不过Galaxy S22与Pixel还是有所不同的，Galaxy S22是唯一一款持续贬值的智能手机系列，推出后没有价值恢复。

从具体的版本来看，128GB的三星Galaxy S22+ 5G在保值率方面表现最差，到第二个月损失了53.8%的价值，128GB的Pixel 6 Pro损失了44.2%的价值。另一方面，表现最差的‌iPhone‌型号是128GB的‌iPhone 13 ‌mini，到第二个月价值缩水29.2%――即便是这样也要普遍好于一众安卓机型。

表现最好的三星机型是128GB三星GalaxyS22Ultra5G，推出两个月“仅”损失了41.7%，128GB的Pixel 6保持了33.1%的贬值率。表现最好的iPhone机型要数128GB的iPhone 13 Pro Max，在这段时间内仅损失了3.8%的价值，让用户买得十分安心。

SellCell的研究结果表明，与iPhone相比，安卓手机在长期保值方面仍有很长的一段路要走。不少安卓用户也对于首发机型的贬值表达了担忧，在如此高的贬值率下，“以后谁还敢买首发”。