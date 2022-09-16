iPhone 14系列今日开售，苹果确认新机存在影响激活的漏洞！

作者：骷

【天极网手机频道】今日，不少用户总算迎来了iPhone 14的开售日，此前预订了新机的第一批用户可以在今天收到新机。但不幸的是，今天苹果方面确认，iOS16存在一个导致新机无法激活的Bug，并且表示正在调查该问题。

苹果声称，“iOS 16 有一个已知的问题，可能会影响到使用开放的 Wi-Fi 网络的设备激活”。为了解决这个问题，苹果提出了一个方案，用户初始化 iOS 时，需要在提示连接到 Wi-Fi 网络时选择“用 iTunes 连接到 Mac 或 PC”，然后返回到之前的屏幕，使用 Wi-Fi 再次尝试，直到激活成功。

同时，苹果方面还指出，目前没有官方修复措施。只能说这个问题出现的时间节点确实有点尴尬，适逢新机发售第一天，就出现这样的问题。不过目前还不知道有多少用户受到影响，但考虑到今天基本上全球用户都开始收到新机，这个影响面不会太小。

此外苹果已经为 iPhone 14 系列推出了 iOS 16.0.1 更新，修复了设置期间的激活和迁移问题。如果在激活 iPhone 14 时遇到问题，可能需要用 Mac 或 PC 升级 iOS 16.0.1，以修复这个错误并激活新 iPhone。还有一个问题是新机用户的iMessage 和 FaceTime可能存在无法激活的问题，这需要用户自行将设备更新到iOS 16.0.1。

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据分析公司Mixpanel的数据，截至9月16日，也就是在iOS 16正式版发布4天后，约有15.02%的iPhone用户升级到了‌该系统。与比去年同期发布的iOS 15相比，推出4天后该系统的安装率仅为11.7%，这意味着今年iOS 16的所受到的关注度非常高，而且用户非常满意这次的更新。

毕竟此前的iOS系统存在升级限制硬件的问题，导致不少用户都不敢升级最新的系统，不过这次的iOS 16带来了诸多新特性，确实吸引了不少用户的关注，其中最重磅的更新就是带来了电量百分比的显示。

目前这项功能可以在设置-电池中进行开启，开启后右上角的电量内部就会出现电量百分比的具体数字，有网友调侃，过去这么多年，苹果总算学会在电池内部放电量百分比!不过目前这一功能还不完善，电量在显示百分比的情况下并不会随着电量的使用而像此前的电量图标一样显示电量的使用情况。

这次iOS 16正式版中锁屏的变化可谓是历代最大，用户可以在锁屏状态下长按屏幕进入创建界面，可以创建多个锁屏，并支持添加小组件，其中内置了天气、天文锁屏。还有emoji锁屏和个性化锁屏等不同风格的锁屏，可以针对锁屏时间，定制字体、颜色，使得iPhone可以在锁屏界面下也能够直观地展示更多信息。

不过老用户基本上都是冲着电量百分比而更新的，虽然目前这个问题对老用户没有什么影响，但是对于刚刚喜提新机的用户来说，就比较蛋疼了。