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2018上半年谁卖得手机最多？第一不是华为，第二不是苹果

天极网手机频道 2018. 07. 30 作者：杨锦 责编：杨锦
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　　【天极网手机频道】2018已过大半，近日，国内知名市场研究机构赛诺也公布了《2018年上半年国内智能手机全景回顾》，从赛诺的数据看出，无论是销售量还是销售额，依然是国产厂商唱响主旋律，而国外品牌中，仅有苹果三星上榜，其中，三星的排名还相当靠后。

2018上半年谁卖得手机最多？第一不是华为，第二不是苹果

　　具体而言，在上半年整体市场的销售量中，OPPO品牌以3813万部的出货量夺冠，而备受关注、风头强劲的华为品牌(不包括荣耀)排名第四，销量达到3057万部。

2018上半年谁卖得手机最多？第一不是华为，第二不是苹果

　　我们知道，荣耀自2013年就正式独立出去，成为华为子品牌，主打电商模式，但追根究底，荣耀仍然是属于华为的一个子公司，所以，在国际上，一般是把华为手机和荣耀手机的数据统计到一起的，而国内一般分开统计。

　　因此，按照国内的数据统计习惯，华为出货量排名第四，荣耀紧跟第五，如果将二者合起来统计的话，那么华为就是将近6000万部的出货量，将以绝对优势位列第一。

2018上半年谁卖得手机最多？第一不是华为，第二不是苹果

　　再看销售额，利润让国产厂商眼馋的苹果依然稳坐第一，总计1727亿元，远远高于第二名OPPO的761亿。华为以微小差距紧跟OPPO之后，vivo、荣耀分列第四第五名。

2018上半年谁卖得手机最多？第一不是华为，第二不是苹果

　　从排名中我们看到，小米的成绩依然萎靡，销售额和销售量均处在第6名的位置，而以往的王者三星，更是几乎垫底，让人感慨。

　　不难看出，随着智能手机竞争的加剧，市场正在向头部厂商靠拢，销售量前六名都是数千万级，而第六名小米之后的魅族却陡然降至百万级，差距约拉越大，未来，小厂商的生存空间也将进一步受到挤压。

作者：杨锦责任编辑：杨锦）
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