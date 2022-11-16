「新光追」稳了！OPPO下一代Find X旗舰将首批搭载骁龙8 Gen 2

11月16日，OPP出席2022骁龙峰会，并宣布将在下一代Find X旗舰产品中搭载全新第二代骁龙8旗舰移动平台，带来影像、游戏性能和连接上的跃升，为全球用户提供更加卓越的移动端产品使用体验。

OPPO下一代Find X旗舰产品将首批搭载第二代骁龙8移动平台

此外，作为高通技术公司的长期合作伙伴，OPPO受邀介绍了双方在移动端实现光线追踪的技术合作成果。本次，OPPO和高通技术公司在下一代驱动开发的早期阶段就展开深度合作。得益于双方的努力，用户可以在第二代骁龙8旗舰移动平台发布时，体验到完全优化的基于硬件的光追功能。同时，OPPO还展示了与高通技术公司、谷歌在AI领域合作的突破性进展，在行业内首次实现Google Cloud Vertex AI NAS在智能手机上的落地。 该全新的解决方案将提高移动终端上AI处理的能效并降低时延。

OPPO高级副总裁刘作虎表示：“目前，OPPO与高通技术公司的合作已经迈入新的阶段，共同在多项业内领先的技术领域展开预研，推动创新技术在移动端的落地与发展。依托于OPPO在图形处理和AI领域的长期技术积累，以及第二代骁龙8旗舰移动平台所带来的强大性能，OPPO与高通技术公司成功突破了光线追踪技术和Google Cloud Vertex AI NAS技术在手机端的落地应用。未来，OPPO将继续深化与高通技术公司的合作，通过不断突破传统智能手机体验，拉近前沿科技和用户的距离，致力于将更加多样化的移动端技术带给全球用户。”

高通技术公司产品管理副总裁Ziad Asghar表示：“我们很荣幸能够携手OPPO把基于硬件加速的光线追踪技术引入移动游戏。高通技术公司和OPPO在该领域的合作，让游戏开发者能充分利用端游级品质的光追技术，在可用的帧率下实时为用户提供最高视觉保真度、逼真的阴影、曲面反射、以及全局光照，在移动设备上解锁前所未有的游戏体验。此项合作覆盖完整的渲染栈，这对于推进移动游戏生态系统发展而言是至关重要的一步。我们期待与OPPO进一步加深合作，进一步探索更多创新科技在搭载骁龙旗舰移动平台的移动设备上落地的可能性。”

OPPO与高通技术公司开展底层技术合作，助力移动端图形处理和AI技术实现突破

作为业界率先提供开放移动光追解决方案的终端厂商之一，本次OPPO联合高通技术公司基于第二代骁龙8旗舰移动平台进行了软件调优，实现了移动光追技术在复杂的大型游戏场景中的落地。2022骁龙峰会的参会人员能够在峰会现场游戏演示中, 在第二代骁龙8旗舰移动平台支持的手机上体验到该技术。

在搭载第二代骁龙8移动平台的实机运行中，头部手游可以稳定在60帧率，并且面向最高游戏画质提供栩栩如生的软阴影和反射。与前代软件相比，该项技术在光线追踪渲染效率方面提升了5倍，CPU运行负载有效降低了90%，摆脱了此前行业只能通过软件模拟的方式实现移动光追的困境，将移动光追技术推向了在复杂的大型游戏场景落地的新阶段1。这项移动光追解决方案会在即将发布的一加11上首发搭载，也会在OPPO其他旗舰手机上陆续落地。OPPO正在与游戏工作室紧密合作，在未来带来更多光追手游的应用场景。

OPPO与高通技术公司开启移动光追新时代

作为业内最早通过软件布局移动光追技术的硬件设备厂商，OPPO从2020年就开始打通包括开发者、游戏内容商以及游戏引擎公司在内的全行业生态链，着手打造业内首个开放移动光追解决方案――物光引擎PhysRay SDK。在此之上，OPPO基于生态伙伴的需求，持续优化相关软硬件配合的能力，最终将物光引擎打造成开放、混合、可拓展和平衡的移动光追解决方案，成功填补了当前移动光追技术在硬件能力和软件应用之间的空白。

除了在移动光追技术领域的合作，OPPO还携手高通技术公司、谷歌在AI领域持续进行探索，共同构建AI技术在移动端落地的未来能力场景。OPPO在业界首次实现将硬件功耗反馈整合进Google NAS，基于芯片特性对算法进行优化，使得目标检测类算法功耗下降27%，时延降低40%，在更短的开发时间内得到了更高能效比和硬件友好度的AI模型2。

坚持“微笑前行”，OPPO携手高通技术公司推动创新科技在移动端的普及

长期以来，OPPO都与高通技术公司保持着紧密的合作关系，并陆续推出了多款搭载骁龙旗舰移动平台的产品，持续推动5G手机的发展和普及。2022年，OPPO率先推出搭载第一代骁龙8移动平台的Find X5 Pro手机，为用户带来前所未有的连接、影像、AI、游戏、音频和安全体验。长期以来，OPPO推出了包括Find X3系列、Reno6系列在内的多款搭载骁龙5G移动平台的手机产品，为全球用户带来更多5G手机选择。

秉承“微笑前行”的品牌主张，OPPO将继续坚持以最大的开放性和友好性，与包括高通技术公司在内的更多业界领先的合作伙伴进行协作，在更多领先技术领域进行研发，打破更多创新技术在移动端落地的壁垒，为全球用户提供更多优质的移动端产品使用体验。