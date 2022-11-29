OPPO Find N2折叠屏手机现身跑分平台，芯片或成短板

【天极网手机频道】自从OPPO推出OPPO Find N折叠屏后，用户对于OPPO下一代折叠屏机型的呼声就越来越高。最近OPPO Find N2就现身GeekBench跑分平台，但是在芯片选择上却出乎用户的意料。

GeekBench 5显示，OPPO Find N2型号为PGU110，用户本以为其会搭载高通刚刚发布的骁龙8 Gen 2芯片，但OPPO还是像此前爆料的一样，选择骁龙8+芯片，并且是一颗低频版本的骁龙8+芯片。OPPO Find N2单核跑出1262分，多核只有3902分，比起骁龙8 Gen 2有着不小的差距。

这颗低频版骁龙8+芯片配备一颗3.0GHz的X2超大核，三颗2.5GHz的A710大核以及四颗1.8GHz的A510小核，官方号称低频版本的骁龙8+芯片拥有更低的功耗，能效表现也更加优秀。不过即使这颗芯片已经是高通联合台积电推出的改款，但是在能效以及性能方面依然不是太理想。

出现在GeekBench的OPPO Find N2配备了12GB内存，同时运行安卓13系统。据爆料博主透露，OPPO代号“白天鹅”的OPPO Find N2和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机已经试产，其中OPPO Find N2折叠屏手机将拥有黑、白、绿三款配色，代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将拥有黑、白、紫三款配色。

在更具体的配置信息方面，有消息称，OPPO Find N2还将使用一块7.1英寸的LTPO OLED屏幕，并且运行基于安卓13的ColorOS 13，将会配备12GB+256GB的储存。同时也会使用OPPO自研的马里亚纳 X ISP芯片，拥有Hasselblad哈苏联名，采用侧边指纹方案。

其他爆料表示OPPO Find N2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池，主打轻薄和新型铰链结构。而OPPO对于折叠屏一直都有自己的独到理解，在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

而且市面上折叠屏手机普遍存在折痕严重的问题，让用户直呼在日常使用上的体验影响很大。可是在上手OPPO Find N后，多数用户都表示折痕几乎不可见，显示很清晰。这得益于OPPO耗时数年斥巨资研发的精工拟椎式铰链技术，结合定制的屏幕，最终将折痕打磨至几乎不可见的程度。

在折叠体验上，OPPO Find N珠玉在前，想必OPPO Find N2同样也不会差到哪里去。随着折叠屏市场慢慢扩大，不少厂商都开始卷折叠屏，而OPPO Find N2搭载骁龙8+或许会成为用户诟病的一个点，但是鉴于折叠屏研发周期的问题，相信这也是OPPO权衡体验与性能后的无奈选择。