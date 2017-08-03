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Á¼ÐÄÌù:ÈýÐÇGalaxy Note 8×îÖÕ¹æ¸ñ´ó½ÒÃØ
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¡¡¡¡CPU:æçÁú835´¦ÀíÆ÷/ÈýÐÇExynos 8895
¡¡¡¡6GB RAM
¡¡¡¡64GB ROM
¡¡¡¡Ö§³ÖmicroSD¿¨
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¡¡¡¡USB Type-C
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¡¡¡¡(Via£ºphonearena.com)