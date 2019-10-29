iOS13.2开始推送 支持AirPods朗读收到的信息

作者：黑子可可

正如预期的那样，苹果开始推送 iOS 13.2 了，本次大更新主要加入了适配 iPhone 11 系列最新机型的 Deep Fusion AI 照片处理技术，以及新 emoji 的表情图案，再者就是伴随今天凌晨上架的 AirPods Pro 的新图标，以及通过 AirPods 读出收到消息的功能。



Deep Fusion AI 照片处理技术生成

所以，持有 iPhone 11 或 iPhone 11 Pro 系列的用户注意了，更新到 iOS13.2 后手机可以用到 Deep Fusion，这项在今年苹果发布会上冠以内部极高赞誉的 AI 照片处理技术，通过 5 张自动记录的场景照片与 1 张主动拍摄的时长1 秒的长曝光照片进行合成，来产出一张多细节、低噪点和高动态范围的照片。这项技术有点像 HDR 的升级版，但套以不同的 AI 算法和多帧融合方式来得到更好的成像效果，同时也有利于夜间弱光环境下的拍照效果。

iOS13.2 新加入超过 70 个新表情符号，例如戴助听器的耳朵、假肢、轮椅、导盲犬等等、以及新增打哈欠的笑脸标签，华夫饼，沙拉三明治，黄油和大蒜等新食品图案，以及懒惰，火烈鸟，猩猩和臭鼬等动物图案。包含动物、食物、活动、新的无障碍表情符号、中性表情符号以及伴侣表情符号的肤色选择。

除此之外，在新 iOS13.2 中，还支持“Siri 信息播报”，可在 AirPods 中朗读收到的信息。安全性方面，可在 Siri 设置删除自己和 Siri 的听写历史记录