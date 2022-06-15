一个时代的终结落幕，微软公司宣布将永久关闭IE浏览器

作者：弈秋

【天极网手机频道】微博6月15日消息，话题#微软永久关闭IE浏览器#引起了网友热议，并且在今天也冲上了微博热搜榜。IE浏览器将即日起正式跟大家说再见了，此后Edge浏览器将接棒IE继续走下去。今天，是IE浏览器的最后一天。

1995年，作为Windows 95的默认浏览器，IE浏览器诞生，并迅速占领市场，三年后成为全球市场份额第一的浏览器。2003年IE浏览器进入黄金时代，占据了95%的市场份额。陪伴了广大网友们走过27年的互联网历史，不管怎么样看到这个消息还是让笔者感到唏嘘不已。

科技发展的速度果真是瞬息万变的，或许此番IE浏览器的退场也只是新的科技形式，而承接IE的价值继续发展。所以现在笔者和大家尽管还是会忍不住吐槽IE的一些弊端，但想想曾经在上面玩过的那些网页端小游戏，用它来搜索很多的互联网知识，而且似乎那时候打开电脑的第一个界面就是IE浏览器。现在一个曾属于IE的辉煌时代将彻底终结落幕，其实笔者早在之前就有所耳闻，只不过这个消息到来的这一天，还是让人不知怎地已经开始怀念了。

IE浏览器即将正式退役，IE浏览器27年的旅程也结束了。而由微软曾在2015年推出的edge浏览器将接过这一棒，这条路edge浏览器将替IE走下去。当然微软也曾表示，目前edge浏览器已经内置了IE浏览器的兼容模式，用户只需要打开该功能可以继续正常浏览仅兼容IE浏览器的网站。最后想说无论大多数网友是对IE浏览器的一种不舍，还是只有一味地吐槽也罢，这一切相关的都将会淹没在时间长河中。