iQOO 11 Pro跑分出炉，整体配置更上一层楼！

【天极网手机频道】日前iQOO官宣iQOO 11系列新机将在12月2日正式发布，在密集的宣传中也放出了有关该系列机型的具体配置。而除此之外，也有人曝光了iQOO 11 Pro原型机在GeekBench 5中的跑分数据。

在GeekBench 5中，iQOO 11 Pro原型机的型号为vivo l2212，搭载高通刚刚发布的骁龙8 Gen 2芯片。数据显示，iQOO 11 Pro原型机上骁龙8 Gen 2的X3超大核主频为3.19GHz，与高通官方在发布会上公布的3.2GHz基本相符。而目前曝光的骁龙8 Gen 2机型中，只有三星的S23系列新机所搭载的骁龙8 Gen 2 X3超大核主频高达3.36GHz。

iQOO 11 Pro原型机单核跑分为1466分，多核分数为4686分，只能说中规中矩，与此前曝光的iQOO 11标准版跑分相近。iQOO 11标准版单核为1451分，多核4681分，这也证明两者采用了相近的调度。在一些UP的测试中，骁龙8 Gen 2的多核跑分一度超过5200分。但是原型机一般在芯片调度方面确实会相对保守，相比零售机还是会有一定差距。

例如iQOO 11系列的大哥vivo X90 Pro+就跑出了多核超过5100分的高分，相比此前的数据确实有着不小的进步，这也是原型机在数据上参考意义不大的主要原因。iQOO 11 Pro原型机内存高达16GB，同时搭载了安卓13系统，从堆料来看还是十分豪华。

骁龙8 Gen 2使用台积电4nm工艺打造，相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU，支持光线追踪技术，带来25%的性能提升和45%的能效提升。

除此之外，iQOO官方还宣称，这次iQOO 11系列都将使用最新的UFS4.0+LPDDR5X的旗舰配置。与前代相比，iQOO 11系列的UFS4.0在顺序读取速度上有着100%的提升，能耗比提升46%;LPDDR5X速度提升33%，频率高达8533Mbps。但值得注意的是，最低配的iQOO 11 8GB+128GB使用的是UFS3.1闪存。

对于iQOO给iQOO 11系列新机所定义的未来电竞旗舰手机，从目前曝光的配置堆料来看，完全符合用户心理的预期。并且在此之外，iQOO 11系列也将成为双芯旗舰，搭载vivo自研V2芯片，带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。

这次iQOO 11标准版将会采用直屏，而iQOO 11 Pro配备一块曲面屏，两者都是2K分辨率。不出意外的话iQOO 11 Pro将会使用与前代iQOO 10 Pro相同的200W超级闪充，这项技术在iQOO 10 Pro上就受到用户的热烈好评，这次延续到iQOO 11 Pro上应该是板上钉钉的事情，而iQOO 11标准版则会沿用120W快充。

随着发布会临近，越来越多参数释出，也让iQOO 11成为一众骁龙8 Gen 2机型中令用户备受期待的机型之一。iQOO 11系列近乎豪华的配置也让不少用户跃跃欲试，想要一睹骁龙8 Gen 2的真实性能。