2K+120Hz E5折叠幕，vivo首款折叠屏手机X Fold发布8999元起

作者：墨将

【天极网手机频道】4月11日，主题为“大，集大成”的vivo新品发布会正式举行。此次发布会上，vivo首款折叠屏手机X Fold正式亮相，与同为定位高端商务市场的X Note大屏手机组成双旗舰，向现有高端市场发起冲击。作为vivo品牌首款折叠屏产品，vivo X Fold代表了vivo对于高端手机的理解，即通过对于手机技术和体验的全新探索，带给消费者更加高效、便捷和具有创造力的手机使用体验。vivo X Fold集合了多项行业领先技术，在屏幕折痕优化、铰链耐久性等方面全面超越此前的折叠屏产品，是目前市面上配置领先、体验更好的折叠屏手机。同时，vivo X Fold还在屏幕技术、芯片性能、续航、影像系统等方面搭载了一系列旗舰配置，以独特的使用体验引领折叠屏市场进入2.0时代。

作为vivo首款折叠屏旗舰，X Fold手机这次在折叠上做足了功夫，采用了航天级浮翼式铰链结构，并大量使用液态金属锆合金、F53航空高强度钢、手撕钢片等六重航空材料，重量轻，强度高，通过了莱茵三十万次折叠无忧认证，可用10年，寿命极长。

而且vivo X Fold结合折叠屏的特殊形态，vivo X Fold在闭合状态下打开，支持60-120度悬停效果，让你实现悬停拍摄、悬停观影、悬停运动以及悬停视频通话。同时还解锁腰平取景功能，不用弯腰趴地，也能拍出有电影镜头感的低角度画面;展开成L型的悬停形态还能随时随地支持延时摄影，从此摆脱三脚架的束缚。

vivo X Fold借鉴了中国古代的天圆地方美学理念，方圆天阶的设计带来了大气磅礴的气势，蔡司四摄系统的圆形完美融合在了方形画布中，充满了秩序、平衡的美感。全球首发内外双120Hz E5屏幕，内屏为8.03英寸的超感折叠巨幕，拥有E5发光材料、三星的钻石排列、2K+的分辨率和120Hz，真正做到了“集大成”的屏幕;配置超导消反镀膜，让眼睛看得更舒服;大音腔立体对称双扬和独立Hi-Fi芯片。

同时作为全球首款配备双屏幕指纹的折叠屏，vivo X Fold拥有3D超声双屏幕指纹，识别速度快、准确度高;加上指纹配对算法能力，可实现单屏录入，双屏使用，解锁从此变得简单。另外，vivo X Fold拥有全局静音的物理静音键。

vivo X Fold搭载全焦段蔡司四摄，配合vivo影像算法矩阵，让你更轻松地完成专业影像创作。此外，配合蔡司自然色彩、蔡司超级夜景、蔡司质感人像及运动抓拍3.0等功能，让你无论是拍静物、风光、还是人像，都能轻松达到旗舰水准。

配色方面，X Fold手机这次主要有2种配色：晴山蓝与梧桐灰，色彩简约、大气，商务与时尚气息兼备。硬件上，vivo X Fold搭载高通骁龙8旗舰芯片，同时联合高通深度定制SPU，释放了骁龙8在安全防护上的能力。vivo X Fold搭载4600mAh电池和66W双电池闪充，充满整块电池，只需37分钟;同时支持50W无线闪充和10W反向充电，补电无负担;还配备80W双C口充电器，出差旅行，一个充电器全搞定。

值得一提的是，vivo X Fold还构建数十种隐私功能，千镜可信引擎，在你进行支付时可及时识别风险;隐匿模式，杜绝你的敏感信息泄漏;远程锁卡，即使手机丢了也能保证数据安全。vivo X Fold在硬件、系统、外围接口、应用软件、用户数据这五个维度，同时获得泰尔个人信息保护五星证书，以及泰尔安全能力的五级证书，再次证明了vivo X Fold在数据安全与隐私保护上的实力。

其他方面，vivo X Fold自研的基于LTPO调试的自适应刷新，内屏一举获得19项Display Mate A+折叠屏认证。vivo X Fold不仅支持基础的多任务处理功能，还可在横屏状态适配应用多窗，自由又快捷。另外还与微信深度合作，为vivo X Fold带来了平板模式登录。

vivo X Note方面继续秉承“大，集大成”的产品理念，通过7寸大屏和21:10的黄金屏幕比例聚焦商务体验，为消费者带来了视觉和手感的双维升级。功能上，vivo X Note加入了远程锁卡、3D大面积超声指纹、高通SPU芯片级安全防护等安全功能，能够有效保护用户隐私安全。并且还通过针对移动办公专属功能和蔡司影像系统，将商务功能、影像体验、旗舰性能和东方设计美学等方面贯通，重新定义大屏商务旗舰。

同时，vivo首款旗舰级平板vivo Pad也在此次发布会上一同发布。作为vivo第一款平板，vivo Pad历经两年时间细心打磨，只为能给用户提供更好的体验。vivo Pad不仅搭载了全行业旗舰级的产品配置，更为大屏应用全面优化系统，并且根据办公、学习等不同应用场景进行了针对性的功能匹配。

价格方面，vivo X Fold提供12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，价格分别为8999元和9999元;vivo X Note提供8GB+256GB、12BG+256GB和12GB+512GB三种配置，价格分别为5999元、6499元和6999元。vivo Pad提供8GB+128GB和8GB+256GB两种配置，价格分别为2299元和2899元。目前，vivo X Fold 、 X Note及vivo Pad均已开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。