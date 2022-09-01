IDC：Q2菲律宾智能手机市场份额，真我realme连续六季度第一

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，国际市场调研机构IDC发布了2022年第二季度菲律宾智能手机市场统计数据。菲律宾智能手机出货量相比去年同期下降了一些，下降幅度为3%。不过在第二季度430万部的出货量中，斩获前五的手机厂商有四家来自中国。位居前五的手机厂商分别为realme、传音、小米、三星和vivo，市场份额分别为21.8%、20.5%、14.6%、11.8%和10.7%，其他厂商则共同占据了20.6%的市场份额。

IDC 菲律宾市场分析师Angela Medez表示，“低于200美元的智能手机出货量环比大幅提高，因为传音和 Cherry Mobile 等企业在这一领域推出了新型号，但由于需求和供应量低，每年仍保持低水平。由于经济逆风导致消费者支出下降，较高价格类别机型的出货量也同样放缓。”

realme已在该市场连续第六个季度保持首位，目前占菲律宾智能手机市场的 21.8%，季度增长率为 17.5%。传音排在第二位，出货量同比增长 152.2%，环比增长 13.5%，占据了 2022 年第二季度 20.5% 的市场份额。Infinix 的零售扩张计划和营销活动使该品牌同比翻了三倍，占传音出货量的近 60%。国产手机品牌传音一直做海外为主，所以国内还是比较陌生的，但这次同比增长幅度该品牌还是比较明显的。

Medez介绍到，“随着电信公司PLDT最近宣布计划在2023年之前关闭其3G网络，我们可能会看到从功能手机或旧智能手机到支持4G或5G的新型号的快速迁移。菲律宾国内的3G用户数量相当低，不到总用户的5%”。

笔者认为这是另外的一个客观因素，毕竟全球5G规模的发展会越来越大。而说回智能手机品牌，在这份报告中介绍到最受欢迎的有四家手机品牌来自中国，国产智能手机这几年的迅速发展还是有目共睹的，众多品也得以走出国内进入海外市场获得认可。而真我realme手机于2018年11月首次进入菲律宾市场，到今天能够连续在该市场六个季度保持第一，这个成绩确实不错。

早前真我realme四周年生日上，创始人李炳忠在一封信中表示：“我想告诉大家，真我已经进入了创业的第二阶段，“长期主义”将成为拉动新增长的关键词，我们会将“产品打磨”与“市场深耕”提到重中之重的位置。未来我们将精简产品，聚焦“精品策略”。一是集中资源在全球统一部署，将“真我数字系列”打造成全球的现象级产品系列。二是在研发端同比增加58%的投入，专注于用户真正需要的科技创新提升。做好产品就是我们未来发展最稳定的基石。”

而作为新兴手机品牌，真我realme手机成立至今，在去年2021第二季度智能手机出货量为1500万。而realme也是首次进入全球第六，成为全球第四大中国手机品牌。短短三年时间，realme也是全球最快达到1亿台销量的智能手机品牌，并跃升至行业前六。对于一个年轻的手机品牌来说，手机市场竞争之激烈，实现这一里程碑属实并非易事。但后生可畏，也足以证明真我realme手机有勇气也有相应的能力。

最后而言，“科技潮牌”真我realme手机坚持产品打磨及市场深耕，以成为全球年轻人首选的科技潮牌为目标，不断越级向上。毕竟手机主要面向的还是它的广大用户，只有把用户体验认真做到产品里，那么产品才能有口皆碑。真我realme手机能在该市场连续六个季度获得第一，侧面也见证了其综合实力表现。